Les candidats aux élections législatives continuent de sillonner l'intérieur du pays. Amadou Ba et le duo Thierno Alassane Sall-Abdoul Mbaye ont été respectivement à Karang et à Foundiougne.

Amadou Ba, du côté de Karang, hier, a notamment promis d'améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'électricité pour les populations de cette zone frontalière de la Gambie. “Les défis auxquels Karang est confrontée sont le reflet des préoccupations de nombreuses localités du Sénégal. Les besoins urgents en eau et en électricité ici, ainsi que les difficultés rencontrées dans le secteur du commerce, nécessitent une action immédiate et résolue. Notre coalition s’engage fermement à répondre à ces enjeux et à offrir un avenir où l’accès aux ressources de base ne sera plus un obstacle. Dans ce sens, nous veillerons à l’autonomisation des femmes et à l’insertion des jeunes, avec des fonds déjà prêts pour soutenir leurs projets et leurs initiatives”.

Proximité frontalière oblige, l'ancien chef du gouvernement a mis l'accent sur les relations fraternelles entre le Sénégal et la Gambie. “Karang, avec son histoire et sa position stratégique, symbolise l’ouverture du Sénégal sur le monde et témoigne des liens profonds qui unissent notre pays à la Gambie. À cet égard, j’adresse mes salutations fraternelles aux autorités gambiennes, avec qui nous partageons cette vision d’un avenir harmonieux et prospère pour nos peuples”.

Amadou Ba a également évoqué le phénomène de l'émigration irrégulière qui touche profondément Karang. “Enfin, je tiens à exprimer mes condoléances et ma solidarité envers les familles des jeunes Sénégalais ayant perdu la vie en quête de meilleures opportunités à l’étranger. Cette situation difficile met en lumière les promesses non tenues et la nécessité d’une nouvelle approche pour offrir à notre jeunesse un avenir stable et prometteur, ici même, au Sénégal”.

Dans cette zone frontalière avec la Gambie, l'ancien Premier ministre n'a pas omis de rendre hommage à ses lieutenants pour la massification notamment. “Aujourd’hui à Karang, cette porte d’entrée vers la Gambie, nous avons été accueillis avec une mobilisation exceptionnelle. Je tiens à saluer Moustapha Mbaye, Abdoulatif Coulibaly et tous les responsables présents, pour leur engagement inébranlable aux côtés de la coalition Jàmm Ak Njariñ”.

Le président de cette coalition a réitéré ce message, appelant ses militants et sympathisants à faire le choix de la cohabitation. “Le 17 novembre 2024, je vous appelle à voter massivement. En soutenant la coalition Jàmm Ak Njariñ, vous choisissez une vision de paix, de prospérité et de développement pour chaque Sénégalais. Faisons ensemble entendre nos voix pour bâtir un Sénégal plus fort, plus juste où chacun pourra vivre dignement sur sa propre terre”.

Sénégal Kesse à Foundiougne

De leur côté, Thierno Alassane Sall et son acolyte Abdoul Mbaye étaient à Foundiougne, ce mercredi. Les leaders de la coalition Sénégal Kesse invitent les Sénégalais à corriger leur “erreur” d’il y a sept mois. “En mars dernier, nous étions nombreux à croire que la patrie allait définitivement primer sur le parti. Mais à peine un à deux mois ont suffi pour voir le vrai visage du régime actuel. En un temps record, le partage du gâteau tous azimuts a été activé. Ils ont ainsi ravalé toutes leurs promesses faites sur les appels à candidatures notamment. Rien que cet exemple suffit pour corriger notre erreur commise en mars dernier. Saisissons l'opportunité offerte par cette députation anticipée pour imposer la cohabitation au régime ‘pastéfien’”, a soutenu Abdoul Mbaye, hier, lors de la caravane de la coalition Sénégal Kesse à Foundiougne.

MAMADOU DIOP