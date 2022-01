GROUPE B - ALIOU CISSE SUR SENEGAL / GUINEE

‘’Nous jouons avec la ferme conviction de gagner’’

Les Lions aborderont le match contre la Guinée, comptant pour la 2e journée de la poule B de la Can-2021, avec la grande envie de remporter les trois points, a assuré Aliou Cissé hier, en conférence de presse d’avant-match.

‘’Un match spécial’’

‘’C’est un derby, forcément c’est un match spécial. Mais de notre côté, nous le préparons de la même façon que les matches précédents. Ce qui est important, c’est de se concentrer sur le jeu, faire en sorte de remporter les trois points. C’est un match qui peut nous permettre de nous qualifier au deuxième tour. On le prépare de la meilleure des façons.

Les résultats de cette dernière journée nous montrent que les grandes équipes ne dominent pas et qu’il n’y a pas de petites équipes. Nous abordons les matches avec la ferme conviction de les gagner. Ce match s’inscrit dans cette lignée. Nous avons envie de le gagner. Nous l’abordons avec beaucoup d’humilité, de confiance et surtout beaucoup d’ambition.’’

‘’Notre équipe vit des moments compliqués’’

‘’Cette pandémie, nous la subissons de plein fouet. Pratiquement, nos gros joueurs sont affectés par la Covid. Gana n’est pas là, Ballo non plus. Nous ne sommes pas sûrs de récupérer Saliou Cissé, Nampalys Mendy et Matar Sarr. Edouard Mendy aussi, il est out. Il y a plusieurs compositions probables. Effectivement, nous sommes déséquilibrés du fait qu’il y a beaucoup d’absences. Mais j’ai en ma possession 28 joueurs capables de pallier les absences. Nous avons bien travaillé, l’état d’esprit est là, la confiance est là. Nous espérons récupérer nos trois joueurs qui sont Nampalys Mendy, Saliou Ciss et Pape Matar Sarr. Il nous reste encore à Dakar Bamba Dieng. On espère qu’il reviendra rapidement. Notre équipe vit des moments compliqués, du fait que nous n’avons pas l’ensemble de notre effectif. Les garçons sont concentrés ; nous le sommes tous. Mais ça reste compliqué. Le protocole sanitaire, par moments, on ne le comprend pas.’’

‘’Nos objectifs n’ont pas changé’’

‘’C’est très compliqué pour les garçons. Hier (mercredi) nous avons fait les tests à 10 h. Mais c’est la psychose, où vous êtes en attente, en vous disant que la sentence va tomber, qui sera le prochain ? Qui va être encore confiné ? En venant à cette Can, nous le savions. Nous essayons de nous adapter le mieux possible. Cette pandémie nous empêche de nous voir en interne.

Quand il y a les tests, tout le monde essaie de s’écarter de l’autre, pour ne pas le contaminer. Toutes ces situations sont compliquées à gérer. En venant à cette compétition, on était conscient que c’est une Can plus que compliquée. Souvent, les gens pensent que c’est sur le terrain. En réalité, il y a beaucoup de choses, en termes de logistique, d’organisation qu’il faut avoir pour que vous puissiez avoir vos meilleurs joueurs sur le terrain. Ce n’est pas le cas pour nous aujourd’hui. Nous ne nous plaignons pas, nous ne nous présentons pas en victimes. Nous sommes motivés, nous avons envie d’aller jusqu’au bout de cette compétition. Nos objectifs n’ont pas changé, malgré tout ce qui nous arrive. Pour ce faire, c’est sur le terrain qu’il faut le montrer demain.’’

‘’Nous sommes solidaires autour des malades’’

‘’Ce qui sont malades, il faut discuter avec eux pour ne pas les perdre, parce que ce n’est pas évident de quitter son club, sa famille et de rester cloitré dans une chambre en attendant qu’on vous dise c’est positif ou c’est négatif. J’ai été joueur, je sais que ces garçons ont préparé la Can de la meilleure des façons. Ils ont quitté leurs clubs pour jouer. Et aujourd’hui ce n’est pas le cas. Nous sommes solidaires autour de ces garçons, que ce soit moi, mes collaborateurs et les membres de la fédération, pour qu’ils ne doutent pas, qu’ils ne quittent pas mentalement en un moment donné la Can. Dans ce sens-là, je pense qu’on y arrive. Nous espérons que d’ici deux à trois jours, nous aurons d’autres bonnes nouvelles, parce que les mauvaises nouvelles s’enchainent depuis qu’on est arrivé au Cameroun.’’

JOSEPH LOPY (MILIEU DE TERRAIN)

‘’On est venu pour une mission particulière’’

‘’C’est une pandémie qu’on ne maitrise pas. On essaie de faire plus attention pour que ça ne se propage pas. Après, sur le plan footballistique, on a une très bonne équipe avec 27 joueurs. Il y a des joueurs qui sont là prêts à pallier les absences. Au premier match, il y avait des absents, cela ne nous a pas empêchés de gagner. On a un groupe de qualité qui travaille bien pour être en forme demain et faire le nécessaire sur le terrain pour remporter les trois points.

Dans une équipe, il y en a qui jouent et d’autres qui jouent moins. Même si on a l’ambition et l’envie de jouer. Ici, on ne parle pas de club, c’est le maillot de l’équipe nationale. C’est beaucoup plus important que toute autre chose. On est venu ici pour une mission particulière. Ce qui compte, aujourd’hui, c’est l’équipe nationale, pas moi, ni un autre. Celui qui joue, c’est très bien. Je suis là pour le soutenir et quand j’aurai l’occasion de jouer, j’apporterai ma pierre à l’édifice. C’est ça qui est le plus important. On est venu ici pour gagner quelque chose ensemble. Donc, on travaille tous ensemble dans cet objectif.’’