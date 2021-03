A l'occasion des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 ce mardi, le Cap Vert a dominé le Mozambique (1-0) pour obtenir son billet pour cette compétition. Les Cap-Verdiens terminent ainsi à la 2e place du Groupe F, derrière le Cameroun, déjà qualifié et accroché par le Rwanda (0-0). Dans le même temps, le Maroc, qualifié dans la poule E, a battu le Burundi grâce à un but d'El Haddadi (45e).

A noter que le match entre la Sierra Leone et le Bénin, prévu à 18h puis reporté à 21h, n'a pas eu lieu en raison d'une incroyable affaire liée à des tests positifs au Covid-19. Pour l'instant, la Caf n'a pas encore pris une décision.

…La Maurintanie qualifiés

La dernière journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 se déroule ce mardi. En s'imposant face au Centrafrique (1-0) grâce à un but de Kamara (45+4e), la Mauritanie a validé son billet pour cette compétition en obtenant la 2e place du groupe E derrière le Maroc. Dans le même temps, l'Ethiopie, battu par la Cote d'Ivoire (1-3), déjà qualifiée, a profité du nul entre Madagascar et le Niger (0-0), pour conserver la 2e position de la poule K. Enfin, la Guinée-Bissau a arraché sa qualification en surclassant le Congo (3-0) grâce à des réalisations de Piqueti (45+1e), Mendy (73e) et Jorginho (80e) dans le groupe I. En tête de cette poule et déjà qualifié, le Sénégal a été accroché par l'Eswatini (1-1).