AUGUSTIN SENGHOR (PRESIDENT FSF)

‘’Ces joueurs sont d’un niveau de patriotisme à nul autre égal’’

‘’Je vis avec les Lions et je sais ce que le pays vaut pour eux. Il y en a qui sont arrivés avec des blessures dans leur club. Il aurait été tellement facile d’envoyer un message au coach pour dire qu’ils restent chez eux. Mais ils sont là. Ils ont voulu respecter leur engagement vis-à-vis de leur drapeau. Au-delà de leur talent, nous savons que nous avons des joueurs d’un niveau de patriotisme à nul autre égal. C’est pour cela que nous sommes dans un certain confort pour dire monsieur le Président : vous nous aviez chargés, il y a deux ans, de faire quelque chose qui n’a jamais été fait en oubliant un petit moment la teranga. Vous avez ouvert la voie, nous allons continuer à chaque fois que nous sortirons à ne pas mettre la teranga en bandoulière, mais nous mettrons en avant notre ‘diom’’, notre ‘fiit’, de gaïndé sénégalais. Par cette grâce-là, nous pourrons vous rapporter et au peuple sénégalais un nouveau trophée.’’

KALIDOU KOULIBALY (CAPITAINE DES LIONS)

‘’Nous irons défendre vaillamment notre titre’’

‘’Nous recevons encore aujourd’hui de vos mains notre magnifique drapeau avec la même fierté, le même honneur. Puisse votre remplaçant ici au palais faire autant que vous à défaut de mieux. M. le Président, chers compatriotes, nous voici à nouveau réunis motivés à bloc, conscients de l’enjeu de la prochaine Can en Côte d’Ivoire. Nous irons défendre vaillamment notre titre de champion d’Afrique. Je puis tous vous rassurer que nous sommes prêts à défendre les couleurs nationales avec le même patriotisme, le même engagement, la même volonté qui nous animaient il y a deux ans. M. le Président, comme vous, nous aimons notre pays, comme vous, nous avons le Sénégal chevillé au corps et nous avons le Sénégal au cœur.’’

SADIO MANE

‘’La balle est dans notre camp’’

‘’On sait tous ce que cela signifie, la remise du drapeau national. On est tous conscient de ça et tant mieux pour nous. Maintenant la balle est dans notre camp. On va aller là-bas et ramener le titre. C’est le rêve de chacun d’entre nous. Ce sera un tournoi disputé. C’est le genre de tournoi que tout le monde a envie de jouer. On fera notre possible pour conserver notre titre. On ne va pas se mettre la pression, mais on est conscient que, pour se qualifier, on doit gagner ces matchs, dès le début, et passer le premier tour. Le premier contre la Gambie sera vraiment déterminant. Au pire des cas, il faudra un résultat positif. On est conscient de tous ces enjeux. On a de l’expérience aussi. Cela va nous servir.’’

IDRISSA GANA GUEYE

‘’On fera ce qu’il faut’’

‘’Comme la dernière fois (en 2022), aujourd’hui encore le président nous a lancé un message très fort. On espère le mettre en pratique durant toute la Can pour ramener la coupe. On fera ce qu’il faut, comme la fois passée où il nous avait dit que le plus important ce n’est pas de bien jouer, mais de gagner. C’est vrai qu’on est dans une poule où toutes les équipes sont difficiles à jouer et surtout qu’on sera très attendu. A nous d’être prêts et je n’ai pas de doute là-dessus. Il nous reste encore une semaine, on va bien se préparer, comme on l’a fait la semaine passée, pour bien finaliser les derniers détails et démarrer la compétition. Avec les prières des Sénégalais, on va ramener la coupe.