Le Sénégal entamera la défense de son titre de champion d’Afrique des moins de 20 ans dans la poule C de la Can U20 2015, en compagnie de la Centrafrique, de la RD Congo et du Ghana.

À deux semaines du début de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, le Sénégal découvre ses adversaires lors du nouveau tirage au sort effectué, ce dimanche, au Caire. Champions d’Afrique en titre, les Lionceaux sont logés dans le groupe C en compagnie de la Centrafrique, de la RD Congo et du Ghana. Les poulains de Serigne Saliou Dia feront face à des adversaires moins habitués à la compétition, à part le Ghana, quadruple champion d’Afrique junior (1993, 1999, 2009, 2021) et seule nation africaine championne du monde junior (2009). Après leur dernier sacre en 2021 en Mauritanie (victoire en finale contre l’Ouganda, 2-0), les Black Satellites n’ont pas réussi à se qualifier à l’édition suivante pour défendre leur titre. C’est d’ailleurs le Sénégal qui a succédé au Ghana à la Can U20 Egypte-2023. La rencontre entre ces deux équipes sera la ‘’finale’’ de la poule C.

Les deux autres pays du groupe C tenteront de jouer les trouble-fêtes. La Centrafrique va jouer sa 3e participation à une phase finale de Can U17. Les Fauves du Bas-Oubangui ont réussi à se hisser en quarts de finale, lors de leur première participation, en 2021. Malheureusement, ils n’ont pas pu sortir de la phase de poules en 2023. Ils essayeront de tirer leur épingle du jeu en déjouant les pronostics plutôt favorables au Sénégal et au Ghana.

Quant à la RD Congo, elle retrouve la phase finale après avoir manqué les cinq dernières éditions (2015, 2017, 2019, 2021 et 2023). Les Léopards juniors ont décroché la qualification en remportant le tournoi de la zone Uniffac en s’imposant face au voisin de la République du Congo (2-0). Le Sénégal a affronté en amical la RDC, en mars dernier, dans une double confrontation au stade Lat Dior de Thiès. Les Lionceaux ont remporté la première manche (2-0) avant de concéder le nul (0-0) lors de la seconde manche.

La Caf dévoile le nouveau trophée

En marge de la cérémonie du tirage au sort, la Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé le nouveau trophée de la Can U20. Dénommé ‘’Rising Star’’ (Étoile montante), il symbolise ‘’la croissance, l’aspiration et l’éclat des talents émergents du continent’’. ‘’Sa silhouette moderne et élancée, ponctuée d’étoiles orientées vers le haut, incarne l’énergie, la détermination et la dynamique des nouvelles générations africaines. En son cœur, la carte du continent africain fusionne harmonieusement avec un ballon de football, illustrant le lien profond et indéfectible entre l’Afrique et sa jeunesse’’, a décrit le communiqué de la Caf.

L’instance faitière, qui a réaffirmé son engament ‘’en faveur de la jeunesse africaine, de l’unité et de l’excellence, à travers le football‘’ a également procédé à un relooking du logo de la Can junior. ‘’Les lignes affûtées et le mouvement ascendant traduisent puissance, unité et fierté. L’emblème reflète avec force l’élan d’une génération décidée à s’imposer sur la scène internationale’’.

La Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans se déroulera du 27 avril au 18 mai 2025 en Égypte, qui a été retenue comme pays hôte en remplacement de la Côte d’Ivoire. Selon les explications de la Caf, le déménagement de la compétition en Égypte ‘’fait suite à la décision de la Fédération ivoirienne de football (Fif) et du gouvernement de Côte d'Ivoire de se retirer de l’organisation du tournoi, en raison de circonstances imprévues’’.

Composition des poules : Poule A : Égypte, Zambie, Afrique du Sud, Sierra Leone, Namibie Poule B : Nigeria, Tunisie, Kenya, Maroc Poule C : Sénégal, Centrafrique, RD Congo, Ghana

LOUIS GEORGES DIATTA