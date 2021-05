Le Sénégal rencontrera le Maroc en demi-finale de la Can de beach soccer, ce vendredi, après sa qualification décrochée, grâce à sa victoire face à la Tanzanie (3-1), hier, à Saly.

L’équipe du Sénégal s’est qualifiée en demi-finale de la Can de beach soccer. Les Lions de la plage ont validé leur ticket, grâce à leur victoire, hier, face à la Tanzanie sur le score de trois buts à un. Dans le carré d’as, la sélection sénégalaise retrouvera celle du Maroc, ce vendredi. Le match n’a pas été facile pour le champion du Sénégal en titre. Les hommes de Ngalla Sylla ont été cueillis à froid par les Taifas Stars qui ont ouvert le score, dès le premier ballon au coup d’envoi donné par Stephano Walles Mapunda. Les hommes du coach Boniface Pawasa ont tenté ensuite de gérer leur avance en se regroupant dans leur camp, empêchant les Lions de trouver la faille. La bonne organisation défensive des Tanzaniens a gêné le jeu de l’adversaire obligé de procédé par des tirs lointains.

Cette option a finalement payé, car Mamadou Sylla a pu trouver la faille. Le tir du défenseur central du Jaraaf, aidé par un rebond, a trompé le portier tanzanien Shabani Shabani. Babacar Fall a emboité le pas à son coéquipier et doublé la mise, sur un tir de loin. Dans la dernière minute du premier tiers-temps, Sylla a réalisé le doublé pour le but du 3-1. Le score ne bougera plus jusqu’à la fin du temps réglementaire. Les Lions n’ayant pas réussi à aggraver le score. Les offensifs sénégalais ont été tenus en échec par la bonne défense tanzanienne. D’ailleurs l’attaquant en vedette du Sénégal, Raoul Mendy, auteur d’un doublé, lors de la victoire contre l’Ouganda (5-1), a bien été muselé par les défenseurs adversaires. L’ancien joueur du Guédiawaye FC n’a pratiquement pas eu une occasion franche de but.

L’autre affiche des demi-finales de la Can de beach soccer opposera le Mozambique, leader de la poule B, à l’Ouganda, qui a pris la 2e place du groupe A, grâce à sa victoire sur la Tanzanie (3-4), mardi dernier. Pour leur part, les Mozambicains ont survolé la poule B devant le Maroc (2e, 6 pts), l’Egypte (3e, 3 pts) et les Seychelles (4e, 0 pt).

Résultats Sénégal - Tanzanie 3-1 Egypte - Maroc 2-3 Affriches demi-finales Vendredi Sénégal - Maroc Mozambique - Ouganda

LOUIS GEORGES DIATTA