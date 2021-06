Le Sénégal affronte le Congo, cet après-midi (15 h), dans le cadre des quarts de finale des Championnats d’Afrique des nations de handball féminin.

Place aux choses sérieuses, avec la phase à élimination directe des Championnats d’Afrique des nations (Can) de handball féminin. L’équipe du Sénégal va en découdre avec celle du Congo, cet après-midi (15 h) en match comptant pour les quarts de finale. Après leur défaite (13-30) contre la Tunisie lors de la 3e et dernière journée de la poule A, où elles ont terminé à la 2e place, les Lionnes n’ont pas droit à l’erreur. Aucun calcul, seule la victoire compte pour passer au prochain tour.

Pour cela, les joueuses de Frédéric Bougeant devront jouer sur leur vraie valeur et être conquérantes, comme ce fut le cas lors de leurs victoires face à Madagascar (42-16) et la Guinée (20-32). Le technicien français devrait aligner ses meilleurs éléments pour faire face aux Congolaises. Le Sénégal étant déjà qualifié grâce à ses deux victoires, Bougeant avait préféré mettre ses cadres au repos contre la Tunisie. Il disait, après la défaite face aux Aigles de Carthage, vouloir garder les joueuses ‘’au meilleur état de forme possible au bout de la compétition’’. Ndoungou Camara et ses coéquipiers vont donc retrouver le parquet du Palais des sports de Yaoundé en pleine forme. Comme lors de leur première rencontre, elles feront face à une équipe qu’elles n’ont jamais rencontrée auparavant.

Mais les vice-championnes d’Afrique ne devront pas avoir trop de peine face au Congo. Les Congolaises ont terminé 2e de la poule C derrière l’Angola. Elles ont réussi leur entrée en lice en s’imposant face au Cap-Vert sur le score de 23 à 34, avant de chuter face aux championnes d’Afrique en titre par 29 à 24. Lors de la dernière édition, le Congo s’est classé 5e au tableau général, grâce à sa victoire (23-31) contre la Tunisie en match de classement.

Même si les joueuses de Casimir Molongo n’ont pas atteint le podium durant les cinq dernières Can, le Congo a eu un passé glorieux dans la compétition. Les Congolaises ont dominé le handball féminin africain à la fin des années 1970 et au début des années 1980, avec quatre titres d’affilée (1979, 1981, 1983 et 1985). Depuis une trentaine d’années, la sélection féminine du Congo de handball est à la recherche de la gloire perdue.

L’affiche phare des quarts de finale oppose, en lever de rideau (11 h), l’Angola, championne d’Afrique en titre, à la RD Congo, 3e de la dernière édition. Un peu plus tard (13 h), la Tunisie affronte la Guinée et le match entre Cameroun, pays hôte, et le Nigeria boucle le programme de la journée (17 h).

Programme Mardi 11h Angola - RD Congo 13h Tunisie - Guinée 15h Congo - Sénégal 17h Cameroun - Nigeria

LOUIS GEORGES DIATTA