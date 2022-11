L’équipe du Sénégal joue contre l’Égypte, en quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations de handball féminin, ce soir (18 h) au Dakar Aréna de Diamniadio. Les Lionnes visent le carré d’as qualificatif à la Coupe du monde 2023.

Les quarts de finale de la 25e édition du Championnat d’Afrique de handball féminin se jouent, cet après-midi au Dakar Aréna de Diamniadio. L’équipe du Sénégal croise le fer avec celle de l’Égypte pour une place en demi-finales, synonyme de qualification à la Coupe du monde 2023. Le ticket de mondialiste est le premier objectif assigné au sélectionneur national, avant l’ambition ultime : remporter le titre continental. Pour y arriver, les Lionnes doivent vite oublier leur défaite face au Cameroun (28-27), ce lundi, en match comptant pour la 3e et dernière journée de la phase de poules. Les Sénégalaises ont terminé à la 2e place du groupe C (4 pts), derrière le Cameroun (1er, 6 pts) qui a réussi un carton plein (3 victoires en autant de sorties).

Les filles du coach Yacine Messaoudi ont remporté leurs deux premières sorties face à Madagascar (40-9) et devant la Côte d’Ivoire (15-31). La défaite contre les Camerounaises a servi de leçon aux Lionnes, selon l’entraineur. ‘’Nous avons beaucoup appris et il faut se servir de ce qui s’est passé. Ensuite, nous allons nous concentrer sur l’Égypte sur le plan tactique et stratégique’’, a déclaré Messaoudi à la fin de la rencontre face aux Lionnes indomptables. ‘’Nous voulons être positifs, nous relever et gagner ce match contre l’Égypte’’, a assuré le coach.

Doungou Camara et ses coéquipières auront face à elles des adversaires prêtes à en découdre. Les Égyptiennes ont fini à la 2e place du groupe B (6 pts), derrière le Congo. Elles ont chuté d’entrée, in extrémiste, devant le Congo (20-21) avant d’enchainer trois victoires d’affilée (22-21 contre la Tunisie, 20-28 face au Maroc et 22-29 contre la Guinée). Ayant manqué les quatre dernière éditions, les Égyptiennes, qui avaient occupé l’avant-dernière place au classement général de leur dernière Can en 2012, ont jusque-là fait un parcours assez remarquable qui les a menées au second tour. Pour leur retour sur la scène continentale, Sarah Yahya et sa bande veulent marquer l’histoire du handball féminin de leur pays, en décrochant la première qualification à une phase finale de Coupe du monde. La meilleure performance de l’Égypte au Championnat d’Afrique des nations de handball féminin est la médaille de bronze obtenue en 1974. Face au Sénégal, elles vont tout donner pour réussir cet exploit.

L’Angola, championne d’Afrique en titre, va en découdre avec la Tunisie. Les deux équipes se sont rencontrées en demi-finales de l’édition passée et les Angolaises avaient pris le dessus (23-27).

Ces retrouvailles sont donc une occasion pour les Tunisiennes de solder leur compte avec l’équipe la plus titrée du continent (14 sacres). Le Cameroun, bourreau des Lionnes, joue contre la RD Congo et la Côte d’Ivoire va se frotter au Congo.

Programme Mercredi 12h Angola - Tunisie 14h Cameroun - RD Congo 16h Côte d’Ivoire - Congo 18h Égypte - Sénégal

LOUIS GEORGES DIATTA