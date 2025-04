L'équipe du Sénégal des moins de 17 ans est qualifiée en quarts de finale de la Can et à la prochaine Coupe du monde de sa catégorie, grâce à sa victoire face à la Somalie (2-0) en match comptant pour la 3e journée de la poule C. Les Lionceaux affronteront la Côte d'Ivoire au prochain tour.

Les Lionceaux ont renoué avec le succès, en s'imposant face à la Somalie (2-0), ce lundi, en match de la 3e journée de la Can U17 Maroc-2025. Le Sénégal (2e, 7 pts +3) a décroché le ticket pour les quarts de finale, synonyme de qualification à la Coupe du monde des moins de 17 ans prévue au Qatar du 5 au 27 novembre 2025.

Mais les Sénégalais ont manqué la première place de la poule C au profit de la Tunisie (1er, 7 pts +4), qui a battu (2-1) la Gambie (3e, 3 pts). Par conséquent, le Sénégal va en découdre avec la Côte d'Ivoire en quarts de finale.

Contrairement aux deux premiers matchs, Pape Ibrahima Faye a apporté deux changements dans le onze de départ du Sénégal contre la Somalie. Vincent Gomis, irréprochable depuis le début de la compétition, est bien dans le but. En défense, les deux Mbengue, Alpha à droite et Lamine à gauche, sont reconduits. Par contre, l'axe central a changé avec la titularisation d'El Hadj Malick Cissé aux côtés de Cheikh Dieng. Au milieu de terrain, le sélectionneur national a fait confiance au trio Ousseynou Ndiaye, Ibrahima Sory Sow, auteur du but de la victoire contre la Gambie (1-0) et El Hadj Ibrahima Sow. En attaque, Mouhamed Wagne est remplacé à droite par El Hadj Baytir Fall qui rejoint Sidy Barhama Ndiaye positionné à gauche et Abdourahmane Ndiaye en pointe.

Sory Sow guide les Lionceaux

Le Sénégal à l'assaut du camp somalien. Les Ocean Stars disposés en 4-4-2 installent un bloc compact pour stopper les offensives sénégalaises. Les protégés de l'entraîneur Faye mettent le feu dans la zone de réparation adversaire et manquent de réaliser une ouverture matinale du score. Le tir d'El Hadj Ibrahima Sow (2e) échoue sur le poteau. Les Sénégalais poussent, mais n'arrivent pas à s'infiltrer dans la surface de réparation de l'équipe somalienne qui s'est bien réorganisée. À force d'insister, ils vont y parvenir. Dans sa course vers le but Sidy Barhama Ndiaye (25e) est fauché dans les 16 derniers mètres et obtient un penalty. C'est Ibrahima Sory Sow (29e, 1-0) qui s'est chargé de transformer le penalty et inscrit son deuxième but de la compétition. Les Lionceaux réussissent à trouver une nouvelle fois le chemin des filets. Abdourahmane Mbodj (31e) profite d'une faute de main du portier somalien, qui relâche le ballon, pour le mettre au fond des filets. Sa joie sera de courte durée, car l'arbitre a refusé le but pour cause de hors-jeu sur Barhama. Le score reste inchangé malgré de nombreuses opportunités du côté sénégalais (8 tirs à l'intérieur de la surface somalienne).

La seconde période démarre dans la même physionomie que la première. Le Sénégal attaque le camp de l'adversaire qui continue à défendre crânement son camp. Face à ce bloc compact, le sélectionneur national décide de changer de dispositif en passant à un 3-4-3, avec l'entrée de Mohamed Wagne (50e, Cheikh Dieng) et Étienne Mendy (50e, Beytir Fall). Les Lionceaux dominent largement le jeu. Grâce à ce renforcement offensif, les Sénégalais parviennent à pénétrer dans la surface de réparation somalienne. Malgré cette domination en outrance (80 %), les champions d'Afrique en titre ne réussissent pas à concrétiser. Les joueurs de Pape Ibrahima Faye multiplient les déchets et les maladresses dans le dernier geste. C'est dans les ultimes secondes du temps additionnel qu'Ibrahima Sow (90e+4, 2-0) a inscrit le deuxième but du Sénégal.

LOUIS GEORGES DIATTA