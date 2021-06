Candidat déclaré à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Mady Touré a rendu public, hier, son programme pour le développement de la discipline. Le président-fondateur de l’Académie Génération Foot a retenu sept axes sur lesquels il compte réaliser ‘’le renouveau du football sénégalais’’.

Le président-fondateur de l’Académie Génération Foot est résolument tourné vers l’Assemblée élective de la Fédération sénégalaise de football (FSF) du 7 août 2021. Mady Touré, qui avait dévoilé ses ambitions de briguer la présidence de l’instance dirigeante du ballon rond sénégalais, en début d’année, a rendu public, hier, son plan de développement de la discipline, une fois élu.

‘’Le mandat du président que j’ai l'honneur de solliciter sera marqué du sceau de l’efficacité et de la gestion axée sur les résultats’’, a indiqué M. Touré. Pour réussir sa mission, il a prévu d’orienter son programme sur sept axes.

Ainsi, le président de l’académie de Déni Birame Ndao compte insuffler un nouveau mode de gouvernance pour ‘’relancer le football et le placer sur orbite’’. Cela, est-il convaincu, passe par une ‘’réforme des textes’’ et une ‘’gestion moderne’’, mais aussi par le rétablissement de la confiance avec les acteurs de la discipline, par la ‘’publication des comptes sur le site de la fédération’’.

L’acquisition de ressources propres par la fédération est une exigence pour le développement du football. Celui du Sénégal a longtemps souffert d’une carence financière. Mady Touré veut ‘’assurer l’autonomie financière’’ de la Fédération sénégalaise de football, à travers une nouvelle politique marketing, en proposant des ‘’offres innovantes, adaptées et personnalisées aux partenaires du secteur privé’’.

‘’En plus de la quête des sponsors, nous développerons d’autres sources alternatives de revenus telles que le marketing événementiel, le merchandising, la billetterie et les droits TV. Une boutique à la fois en ligne des produits de la FSF sera ouverte’’. Concernant la visibilité de la FSF, le candidat à sa présidence compte apporter des innovations dans ce sens, notamment avec la création d’une chaîne de télévision appelée ‘’Gaïndé Ndiaye TV’’. Mady Touré prévoit également de mettre l’accent sur l’aspect infrastructurel. En plus de mettre en place des infrastructures de qualité à la disposition des pratiquants, il envisage la ‘’promotion d’une gestion efficace et rentable des stades, suivant un cahier des charges et une délégation de pouvoirs’’.

Dans sa politique de développement de la pratique du football, le président de Génération Foot a décidé d’insister sur la ‘’formation’’ des cadres, du personnel administratif, technique, médical et des services, ainsi que des arbitres. En mettant en place une académie fédérale à Kédougou, Mady Touré veut placer le football de la petite catégorie au-devant de la scène continentale et internationale.

La pratique de la discipline par la gent féminine sera également ‘’renforcée’’ par ‘’l’organisation de compétitions’’, ‘’l’implication des femmes dans les centres de décision, la formation et la préparation des femmes entraîneurs, en portant une attention particulière aux sélections nationales féminines’’.

Mady Touré songe à la mise en place d’une ‘’convention quadripartite entre la fédération, les collectivités locales, l’État et la Fifa’’. Celle-ci aura pour objet ‘’la réfection des aires de jeu en terrains stabilisés dans les établissements scolaires, universitaires et dans les communes’’.

Le candidat à la succession de Me Augustin Senghor à la tête de la FSF, pense également à une politique sociale par la mise sur pied d’un ‘’fonds de solidarité’’ pour ‘’le renouveau du football sénégalais’’.

LOUIS GEORGES DIATTA