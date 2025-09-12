Pour relever les divers défis auxquels est confronté le sous-secteur de l’élevage dans la région, la CEDEAO, avec l’appui technique et financier de la Coopération suisse au développement, a lancé mardi dernier à Accra, au Ghana, la Phase 2 du Programme d’appui au commerce du bétail en Afrique de l’Ouest (Pacbao). L’ambition, selon un communiqué, est de renforcer la modernisation du commerce intrarégional du bétail et de la viande rouge, le renforcement des capacités et compétences des parties prenantes et l’amélioration de l’environnement politique et réglementaire. À rappeler, le secteur de l’élevage dans la région est une partie vitale de son économie agricole.

Le secteur contribue de manière significative à la sécurité alimentaire, aux revenus et à l’emploi, en particulier dans les zones rurales. Pourtant, les défis associés, y compris la dépendance aux importations et les lacunes des marchés à combler, restent nombreux. Les corridors transfrontaliers traversent les pays sahéliens et côtiers, reliant les zones de développement de l’élevage aux grands centres urbains de consommation. Ces routes sont gravement affectées par l’insécurité, le harcèlement routier, les mauvaises infrastructures et la mauvaise gestion des marchés à bétail et des abattoirs.

La CEDEAO met en œuvre le Programme d’appui au commerce du bétail en Afrique de l’Ouest (Pacbao) depuis 2018. En effet, la première phase du programme a été mise en œuvre de 2018 à 2023 et a contribué à renforcer l’intensification de la production de viande bovine de qualité, la modernisation du commerce du bétail et de la viande rouge, et le renforcement des liens commerciaux entre les parties prenantes le long de la chaîne de valeur.

Pour consolider, amplifier et pérenniser les acquis de la première phase, la Coopération suisse au développement a accepté d’appuyer la CEDEAO dans une deuxième phase du Pacbao pour la période 2024-2028. L’atelier d’Accra vise à partager et à convenir collectivement de la meilleure manière de diffuser les principaux acquis (innovations, meilleures pratiques et leçons apprises) de la phase 1 d’une part et de lancer la phase 2 du Pacbao, d’autre part.