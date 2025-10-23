Le Sénégal confirme sa place de puissance majeure sur l'échiquier footballistique continental. La publication des listes de nominés pour les CAF Awards 2025 par la Confédération Africaine de Football (CAF) révèle une présence sénégalaise massive et significative dans les catégories masculines, notamment pour les trophées les plus prestigieux.

Plus que jamais installé dans le gotha du football africain, le Sénégal a présenté tout un régiment aux CAF Awards 2025. Dans toutes les catégories confondues, quasiment, le foot sénégalais compte un ou des nominés.

La compétition reine, celle du Joueur Africain de l'Année, met en lumière deux talents sénégalais : Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr. Le pensionnaire d'Everton, devenu un pilier en club et en équipe nationale, a réalisé une saison remarquable en Premier League, retrouvant ses sensations pour s'imposer comme un leader technique chez les Toffees. Son efficacité, sa créativité et son sens du but ont été constants en club et en sélection nationale.

Concernant le joueur des Spurs, il a connu une saison pleine, s'affirmant comme un titulaire indiscutable et remportant notamment l'Europa League avec son club. Son volume de jeu, sa régularité et son impact décisif dans l'entrejeu anglais lui valent une nomination méritée face à des concurrents de taille.

Mais nos Lions feront face à une concurrence féroce, notamment le Marocain Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), le Nigérian Victor Osimhen (Galatasaray), l'Égyptien Mohamed Salah (Liverpool) et le Guinéen Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), faisant de cette course l'une des plus serrées de ces dernières années. Chauvinisme mis à part, on peut d'ores et déjà affirmer qu'une place sur le podium serait déjà un exploit pour l'un des Sénégalais en lice, vu la qualité des challengers.

Les derniers remparts à l'honneur

Le poste de gardien de but est également une fierté nationale. Deux portiers sénégalais sont nominés pour le trophée de Gardien de But de l'Année : Édouard Mendy (Al Ahli) : Vainqueur de ce prix par le passé, Mendy a continué de briller en remportant notamment la Ligue des Champions d'Asie et en terminant meilleur gardien de cette compétition. Marc Diouf (Tengueth) : Sa présence est particulièrement symbolique puisqu'il est le seul joueur évoluant dans le championnat national sénégalais (Ligue 1) à figurer dans cette catégorie, après ses prestations remarquées.

Ils rivaliseront avec des figures comme Yassine Bounou (Maroc) et André Onana (Cameroun). Contrairement au trophée de meilleur joueur, celui-ci paraît plus accessible pour les portiers sénégalais, même si Yassine Bounou reste un concurrent de taille.

La reconnaissance s'étend au-delà des joueurs individuels. Pape Thiaw est nominé pour le titre d'Entraîneur de l'Année après avoir maintenu l'équipe nationale à un niveau d'excellence, avec une série d'invincibilité impressionnante.

L'équipe nationale du Sénégal est naturellement en lice pour le trophée de la Meilleure Équipe Nationale de l'Année, soulignant la solidité de son projet sportif.

Le football féminin sénégalais n'est pas en reste. Dans les catégories féminines, l'équipe des Aigles de La Médina est présélectionnée pour le prix du Meilleur Club Féminin de l'Année, tandis que les joueuses Mama Diop et Adji Ndiaye figurent également dans les listes de présélection, témoignant de la montée en puissance du ballon rond féminin au Sénégal.

La cérémonie des CAF Awards 2025, qui aura lieu en décembre prochain, s'annonce comme un grand moment pour le football sénégalais, qui espère rafler plusieurs distinctions pour concrétiser cette période de succès sur la scène continentale.

Catégorie Meilleur jeune joueur, la fausse note

Malgré ces nombreuses nominations, il existe un petit bémol : le Sénégal ne compte aucun représentant pour la catégorie Meilleur jeune joueur. C'est là un fait assez rare car le football sénégalais avait toujours placé un candidat depuis 2017. Mieux encore, entre 2022 et 2024, les jeunes Lions ont raflé les trois dernières éditions du trophée du Meilleur Jeune Africain avec Pape Matar Sarr en 2022 et Lamine Camara, auteur d'un doublé en 2023 et 2024.

Mais cette baisse de niveau s'explique par les performances mitigées des Lionceaux lors des dernières compétitions de jeunes, notamment en U20 et U17.

Mamadou Diop