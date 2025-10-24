La quatrième édition du Dalifort Hip Hop Festival, placée cette année sous le thème « Le hip-hop, un outil d’éducation populaire », aura lieu du 22 au 25 octobre. Pour cette édition, les pays invités sont la France, la Belgique et l’Allemagne. Au programme : ateliers, battle dance, free mix, open mic, tables rondes et concert. Selon Ernest Bamaye Mendy, président de l’association Dalifort Hip Hop, le choix du thème s’explique par la dimension éducative et civique du mouvement : « Quand je parle de hip-hop, je fais allusion au civisme et à l’éducation. L’éducation populaire est très importante, car il y a beaucoup d’échecs scolaires dans la banlieue.

Le hip-hop, à mon avis, agit sur l’environnement et sur le comportement des jeunes. » Et d’ajouter : « On voit nos petites sœurs et nos petits frères abandonner très tôt l’école. Pour nous, le hip-hop a un rôle à jouer là-dedans, et il le joue depuis plus de 30 ans au Sénégal. Le hip-hop a changé beaucoup de mentalités et donné beaucoup d’espoir à la jeunesse sénégalaise. C’est cela la particularité du mouvement. » « Dans le domaine festif aussi, un festival, c’est certes un moment de festivité, mais le plus important pour nous, c’est d’essayer d’apporter des débuts de solutions aux problématiques que nous rencontrons dans notre quartier. Et c’est ça qui compte », a-t-il conclu.