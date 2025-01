La 9e édition du Championnat d’Afrique des nations connaît la composition de ses quatre poules. La Confédération africaine de football a procédé à son tirage au sort, hier mercredi à Nairobi (Kenya).

Au lendemain du report du Championnat d’Afrique des nations, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort, hier mercredi 15 janvier. En proie à beaucoup de doutes concernant sa tenue, l’instance dirigeante du football a décidé de décaler la compétition au mois d’août. Mais elle a maintenu le tirage au sort initialement prévu à Nairobi.

Si les trois pays hôtes, en l’occurrence le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, ne sont pas encore prêts pour accueillir la 9e édition du Chan, la fête a quand même été au rendez-vous au Kenyatta International Conference Center. Les 19 équipes devant se disputer la succession du Sénégal connaissent leurs poules respectives. La Caf en a profité pour présenter le nouveau trophée de la compétition et le nouveau logo. Trois des nations ayant déjà remporté le tournoi seront de la partie. La particularité de ce tirage est que 17 participants sont connus.

Les Lions favoris de la poule D

Champion en titre, le Sénégal est candidat à sa propre succession. Souleymane Diallo et ses hommes vont tenter de réaliser la passe de deux. Après avoir éliminé le Liberia en barrage comme lors de l’édition victorieuse, les Lions locaux reviennent avec la même intention d’aller jusqu’au bout. Avant d’y arriver, ils doivent occuper les deux premières places de la poule D. Seul groupe à quatre du premier tour du tournoi, la poule D réunit des habitués de la compétition. Le Congo avec sa cinquième participation, le Nigeria, le Soudan et le Sénégal qui vont disputer leur quatrième Chan.

Finalistes en 2018, les Super Eagles reviennent, après avoir raté les deux dernières éditions. Malgré tout, le Nigeria vient avec des arguments pour bien figurer et passer la phase de poules. Troisième en 2011 et en 2018, le Soudan avait été éliminé en groupes lors de l’édition précédente. Véritable force de cette compétition, le Soudan revient avec une volonté de passer le premier tour. Il retrouve le Nigeria qui l’avait éliminé aux portes de la finale, il y a sept ans.

Le dernier membre de la poule est le Congo. Quart de finaliste en 2020, le Congo a aussi été éliminé en phase de groupes en 2022. Les Diables rouges sont des habitués, mais n’ont jamais atteint les demi-finales de la compétition. Cette édition est une occasion pour eux de réaliser cet exploit.

La quête de la 3e étoile pour la RDC et le Maroc

La poule A est sans doute la plus relevée avec les deux équipes les plus titrées de la compétition. Le Maroc, double vainqueur en 2018 et en 2020, avait été absent en 2022 pour des raisons diplomatiques. Pour cette édition, les Lions de l’Atlas reviennent avec l’ambition de reconquérir le titre et de devenir la seule équipe la plus titrée. Ils vont devoir se frotter aux Léopards de la République démocratique du Congo qui auront le même objectif. Premier vainqueur du tournoi en 2009 et aussi vainqueur en 2016, la RDC est l’équipe ayant participé le plus de fois à la compétition (à égalité avec l’Ouganda). Mais sur ses dernières participations, la RDC a eu du mal à faire bonne figure. Lors de l’édition précédente, elle a terminé dernière de sa poule. Avec une nouvelle génération de joueurs, les Léopards espèrent retrouver leur lustre d’antan.

L’autre gros morceau de la poule est l’Angola. Les Palancas Negras, finalistes en 2011 et quarts de finaliste en 2018, ont été sortis en phase de groupe lors de la dernière édition. Dans la foulée de la bonne participation de l’équipe A à la Can ivoirienne, les locaux vont tenter de faire sensation en août 2025.

Troisième lors de la toute première édition du Chan, la Zambie était absente en 2022. Elle revient en 2025 pour tenter de jouer à nouveau les premiers rôles.

Le petit poucet du groupe est le Kenya. En tant que pays hôte, l’équipe nationale locale va participer à son premier Championnat d’Afrique des nations.

Equipe surprise de la dernière édition du Chan, Madagascar est de nouveau de la partie dans la poule B. Médaillés de bronze en 2022 pour leur première participation, les Barea seront attendus pour refaire un parcours similaire. Ils sont accompagnés par la Tanzanie. Autre pays hôte, les Taifa Stars participent à leur troisième Chan, après 2009 et 2020. Quart de finaliste lors de la dernière édition, la Mauritanie est à nouveau qualifiée pour ce Chan. En parfaite évolution, les Mourabitounes vont arriver avec de sérieux arguments.

Pour leur quatrième participation, les Étalons du Burkina Faso vont tenter de passer le premier tour à travers ce groupe B.

La dernière équipe de la poule est la Centrafrique (première participation).

Le groupe C accueillera les deux équipes restantes. Mais elle a déjà en son sein le quatrième de la dernière édition. Pour sa quatrième participation, le Niger va tenter de passer la phase de poules et retrouver le dernier carré de la compétition. Il sera accompagné par la Guinée. Troisième en 2020, le Syli national retrouve le tournoi après avoir raté l’édition 2022.

Le troisième pays hôte, l’Ouganda, va tenter de passer le premier tour pour la première fois, après sept participations.

Par Mamadou KANE