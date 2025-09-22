Au deuxième trimestre 2025, selon l’ANSD, une baisse de 13,4 % a été constatée sur les chiffres de la construction, contre 9,4 % sur les services immobiliers.

D’après l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur de la construction a chuté de 13,4 % relativement à celui réalisé au même trimestre de 2024. Cette évolution est attribuable principalement à la diminution du chiffre d’affaires dans le sous-secteur du génie civil (-31,4 %) et la construction de bâtiments (-1,7 %). En revanche, selon la même source, cette baisse est atténuée par une progression de 13,5 % du chiffre d’affaires des activités spécialisées de construction.

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur de la construction se replie de 16,6 %, comparativement à celui de la période correspondante de 2024. Une contraction du chiffre d’affaires dans le sous-secteur du génie civil.

Comparativement à celui réalisé au deuxième trimestre de 2024, le chiffre d’affaires du sous-secteur du génie civil s’amoindrit de 31,4 %. De même, au premier semestre 2025, il diminue de 35,1 % relativement à celui de la période correspondante de 2024.

Une diminution du chiffre d’affaires dans le sous-secteur de la construction de bâtiments

Relativement à celui réalisé au deuxième trimestre 2024, le chiffre d’affaires dans la construction de bâtiments recule de 1,7 %, en relation avec la baisse du montant des travaux liés à la promotion immobilière (-14,6 %). En revanche, le chiffre d’affaires réalisé dans la construction de bâtiments pour compte de tiers se bonifie de 1,8 % sur la période sous revue.

Globalement, sur le premier semestre 2025, le chiffre d’affaires réalisé dans la construction de bâtiments se rétracte de 7,0 % comparativement à celui de la période correspondante de 2024.

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires relatif à l’exécution d’activités spécialisées de construction se rehausse de 13,5 % comparativement à celui du même trimestre de 2024. Cette évolution est imputable à un boom du chiffre d’affaires issu des autres travaux spécialisés de construction ainsi qu’à une amélioration du chiffre d’affaires des travaux d’installation (+15,3 %). En revanche, le repli du chiffre d’affaires des travaux de finition (-13,8 %) a amoindri la performance de ce sous-secteur.

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires relatif aux travaux spécialisés de construction s’accroît de 17,4 % par rapport à celui de la période correspondante de 2024.

Le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques augmente de 9,2 %

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques se bonifie de 9,2 % en variation annuelle, en liaison particulièrement avec la hausse de celui des services de publicité et études de marché (+35,3 %) ainsi que de celui des activités juridiques et comptables (+3,3 %).

Toutefois, le chiffre d’affaires des services d’architecture se rétracte (-3,6 %) au cours de la période sous revue. En cumul sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques baisse de 7,1 %.

Hausse des chiffres d’affaires des services de transport et d’entreposage

En variation annuelle, le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage se revigore de 7,4 % au deuxième trimestre 2025. Cet accroissement, selon la même source, est en relation avec le bond des chiffres d’affaires des transports par eau (+259,5 %), des activités d’auxiliaires de transport et de l’entreposage (+2,9 %), du transport aérien (+2,3 %) et du transport terrestre (+1,8 %).

En revanche, le chiffre d’affaires des activités de poste et de courrier se dégrade de 3,5 % dans la période sous revue. En cumul sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage s’accroît de 2,3 %.

Le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration se revigore de 3,5 %

Le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration augmente de 3,5 % au deuxième trimestre 2025, comparé à la même période de l’année précédente. Cette évolution est attribuable à l’accroissement simultané du chiffre d’affaires des services de l’hébergement (+4,8 %) et des services de restauration (+2,7 %).

En cumul sur le premier semestre de 2025, le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration se bonifie de 10,5 %.

Le chiffre d’affaires des services de soutien et de bureau progresse de 4,0 %

En variation annuelle, le chiffre d’affaires des services de soutien et de bureau augmente de 4,0 % au deuxième trimestre 2025. Ce résultat est consécutif à la hausse du chiffre d’affaires des activités de soutien aux bâtiments (+21,4 %) et celles liées aux ressources humaines (+9,8 %). Cependant, les chiffres d’affaires des activités d’enquêtes et sécurité (-16,1 %), des agences de réservations et de voyagistes (-10,9 %) et de celles de location et location-bail (-1,3 %) diminuent sur la même période.

En cumul sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d’affaires des services de soutien de bureau se bonifie de 4,7 %.

Le chiffre d’affaires des services immobiliers se réduit de 9,4 %

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires des services immobiliers baisse de 9,4 %, par rapport à la même période de l’année précédente. La diminution du chiffre d’affaires de la location immobilière et des activités sur biens propres (-10,0 %) a été largement contrebalancée par la vigueur des activités des agences immobilières (+34,7 %). Toutefois, en cumul sur les deux trimestres de 2025, le chiffre d’affaires des services immobiliers diminue de 22,9 %.

CHEIKH THIAM