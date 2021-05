Sous la pression de l’Association des professeurs de philosophie et autres syndicats, le ministère de l’Education nationale a décidé d’abolir le système des épreuves anticipées de philosophie, dans le cadre de l’examen du Baccalauréat. Exit donc Kant et Freud avant le jour J de l’examen général.

Les raisons qui ont apparemment prévalu à l’instauration de ces épreuves anticipées exclusivement dédiées à la philo, étaient de deux ordres : Primo, l’insuffisance de profs en cette matière ; les bassins de correction créés pour suppléer cette insuffisance, réunissaient, dans le même ordre, un certain nombre de professeurs censés corriger les copies des candidats de trois régions. Deuxio, les impératifs économiques qui, par ce moyen, réduisaient le nombre de correcteurs pour l’épreuve de philo.

L’on avait donc, pour un double motif, pratique et financier, marginalisé, au sens propre, l’épreuve de philosophie, comme si elle n’était qu’accessoirement une matière devant compter pour l’examen du Baccalauréat. Ainsi, dans l’imaginaire collectif des apprenants, l’on a construit, au fil du temps, l’idée que la philosophie était une sous-matière à laquelle l’on se prêtait presque à contrecœur.

Le combat des professeurs de philosophie, depuis plusieurs années maintenant, même si lui-même était partiellement nourri par des impératifs de porte-monnaie et des besoins de reconnaissance, visait à déconstruire cet imaginaire et à remettre en selle l’épreuve de philo dont le premier des objets est de développer chez l’apprenant, l’esprit critique. Car la philosophie ne permet pas seulement l’ouverture d’esprit, mais une véritable émancipation intellectuelle.

C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle a longtemps été considérée comme la matière capitale au Baccalauréat, toutes options confondues ; matière première et première épreuve passée. Le cauchemar de ceux qui, par nature, ont du mal à construire et à déconstruire une idée.

Au demeurant, les experts en éducation avaient réussi, depuis les années 50, à faire entendre aux gouvernants l’importance d’une matière qui permet aux futurs électeurs que sont les élèves de faire leur vrai travail de citoyen, donc de ne pas seulement adhérer à des idées, à des valeurs, mais de savoir pourquoi ils y adhèrent. On comprend qu’une telle vision ait pu construire sur des décennies des générations d’élites qui ont, à leur tour, su ériger des sociétés avec des altitudes de pensées bien éloignées de celles de notre époque…

On comprend difficilement que sous la pression des idéologues du développement et de la doxa du ‘’tout scientifique’’, l’on ait ramené la philosophie à rien, désacralisant cette filière dans l’esprit des élèves et des futurs étudiants. Car, dans l’esprit des décideurs, le développement supposait la prédominance des scientifiques et des économistes, dans un monde qui aurait été pendant trop longtemps guidé par les penseurs. La pensée en a pris un coup et la langue censée la véhiculer aussi. On en perçoit les terribles désastres au Sénégal : baisse drastique du niveau général dont singulièrement le niveau de langue. Et dans l’écosystème politique, le rejet de toute contradiction, l’irritation qu’engendre la pensée contraire sont largement révélateurs des terribles conséquences de l’effacement de la philosophie des menus du savoir.

Voltaire tenait la philosophie pour le remède au fanatisme : le terrorisme islamiste qui ensanglante notre époque nous signale la pauvreté mentale et intellectuelle de générations qui n’ont pas dû lire Voltaire, ni faire leurs classes de philo. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir défendaient la vertu d’une discipline qui nous dévoile le monde et nous permet d’y cheminer et c’est à peu près la même chose que nous révèle Marc Aurèle qui pense que la philosophie permet de nous guider au milieu des écueils de l’existence. Au cœur des tourments et des angoisses qu’engendre notre temps et des existences qu’il fissure, étudier la philo est encore la planche de salut qui conjure le désespoir.

De réinstaller la philosophie dans le corps des matières figurant à l’examen général du Baccalauréat et de la faire passer dans le même timing que toutes les autres, participe de cette réhabilitation salutaire d’une discipline qui, depuis l’Antiquité, façonne les esprits et nourrit les consciences.