Les championnats d’Afrique de judo se sont achevés, ce dimanche, au complexe sportif Dakar Arena. Le Sénégal, pays hôte de la compétition, termine 12e au classement général avec 4 médailles de bronze glanées et la médaille d’argent en équipe mixte.

Le bilan de la participation du Sénégal à la 42e édition des Championnats d’Afrique de judo est mitigé. En effet, aucun des 18 tireurs sénégalais n’a réussi à faire retentir l’hymne national du Sénégal, lors de ces joutes. Dans les compétitions individuelles, les judokas sénégalais se sont parés de bronze. Chez les dames, Fatou Kiné Badji (-70 Kg) et Monica Sagna (+78 kg) ont sauvé l’honneur, en décrochant chacune une médaille de bronze ; la première médaille africaine pour Fatou Kiné Badji. Monica Sagna réédite sa performance de 2020, alors qu’elle espérait enfin faire mieux. En demi-finale, elle a perdu devant l’Algérienne Sonia Asselah. Sa défaite a été très contestée par le staff technique. Son bourreau s’est incliné en finale face à Nihel Rouhou Cheikh qui devient championne d’Afrique dans la catégorie des +78 kg.

Très affectée par sa défaite en demi-finale, Monica Sagna ne cache pas sa frustration. ‘’Je suis vraiment déçue de cette médaille, je voulais être en finale et décrocher une médaille d’or, mais, Dieu en a décidé autrement, c’est dommage’’, se désole-t-elle. Son entraineur Abdou Karim Seck n’a pas non plus mâché ses mots à l’encontre de l’arbitrage : ‘’j’ai eu la chance d’être arbitre mondial, avant de devenir entraîneur. La tunisienne est sortie de la zone et ils ont eu peur de prendre la décision de donner le rouge, soit à Monica pour l’avoir poussée ou à son adversaire pour sortie délibérée. C’est dommage, le combat était terminé, depuis longtemps’’.

Du côté des hommes, les deux frères Ndiaye, Saliou et Mbagnick (+100), ont rapporté une médaille de bronze chacun. Très attendu, le double champion d’Afrique, Mbagnick Ndiaye, n’a pas réussi la passe de trois. Il a été éliminé en demi-finale par le Tunisien Faicel Jaballah. Comme Monica, Mbagnick s’est senti lésé par les trois avertissements à l’origine de sa défaite, mais ses réclamations ne porteront pas leurs fruits. Il se console avec une troisième place, après sa victoire par ippon sur le Libyen Ali Omar. En réaction à cette déconvenue, le double champion d’Afrique déchu dénonce. ‘’C'est un combat que je dominais, il y a eu des erreurs d’arbitrage. Ce n’est pas pour me justifier, mais, les arbitres m’ont sanctionné très tôt et je ne comprends toujours pas leur décision’’, explique-t-il.

Une cascade de déconvenues

Les autres tireurs sénégalais ont multiplié les mauvaises performances. Abderrahmane Diao (-90 kg), Modou Fall (-100 kg), Thior Ibrahima (-66Kg), Gorgui Sarr (-73kg) et Mame Ndiaye (-73 Kg) ont été tous éliminés, dès le premier tour.

Heureusement qu’en clôture de la compétition ce dimanche, l’équipe sénégalaise a su conserver son titre de vice-champion d’Afrique en équipe mixte. Ils ont éliminé le Cameroun et le Gabon, respectivement en quart et en demi-finale. En finale, le Sénégal a été battu au bout du suspense par la Tunisie, 3-3 après le passage des six combattants. Comme le prévoit le règlement un tirage a été fait et c’est Gorgui Sarr (-73 Kg) qui a été choisi pour aller chercher l’or. Il s’est heurté au Tunisien Oerchi Hamza.

Pour Abdou Karim Seck, directeur des équipes nationales, l’absence de médaille d’or dans l’armoire du Sénégal n’est pas synonyme de mauvaises performances : “On a raté l’or par équipe mixte de justesse. Je suis très satisfait des gosses. On est deuxième par équipes mixtes, avec quatre médailles de bronze en individuel. Dans l’ensemble, on a noté aussi une belle évolution’’, affirme-t-il.

Les sélections maghrébines confirment leur suprématie, la Tunisie, le Maroc, l’Algérie forment le trio de tête, alors que le Sénégal termine à la 12e place.

TABLEAU DES MEDAILLES 1e Tunisie (5 or, 3 argent, 6 bronze) 2e Maroc (4 or, 1 argent, 4 bronze) 3e Algérie (3 or, 3 argent, 6 bronze) 4e Egypte (1 or, 1 argent, 2 bronze) 12e Sénégal (4 médailles de bronze)

SOKHNA ANTA NDIAYE