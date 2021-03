Teungueth FC est éliminé de la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) après sa défaite, hier, sur le terrain du Mouloudia club d’Alger (1-0), en match comptant pour la 4e journée de la poule D.

La belle aventure de Teungueth FC en Ligue africaine des champions n’ira pas plus loin que la phase de poules. Le club de Rufisque est éliminé de la compétition, après sa défaite (1-0) hier, sur la pelouse du Mouloudia club d’Alger (MC Alger). C’est sur le même score que les Algériens se sont imposés à l’aller au stade Lat Dior de Thiès.

Bon dernier de la poule D, avec seulement un seul point, TFC est complétement largué dans la course pour les quarts de finale.

Le match était presque à sens unique, tellement la domination du MC Alger était nette. Les Algériens ont contrôlé le ballon et ont obligé les Sénégalais à défendre dans leur camp presque toute la durée de la partie. A force d’être acculée, la défense de Teungueth FC a fini par céder à la 25e mn. C’est Mehdi Benaldja qui ouvre le score pour son équipe.

La physionomie du match n’a pas changé, après la pause. Les Rufisquois, incapables de finir leurs actions, n’ont fait que subir les attaques de l’adversaire. Benaldja aurait même pu réaliser un doublé (48e). Alors qu’il avait réussi à éliminer le gardien sénégalais, l’attaquant algérien s’est loupé dans son dernier geste, rendant le ballon au portier de TFC, Ibrahima Niass, qui était le meilleur joueur de son équipe sur le terrain. A plusieurs reprises, il a sauvé les siens d’un 2e but. Sur un centre venant de la gauche (61e), Niass est obligé de se coucher pour tacler le ballon devant l’attaquant algérien.

Dans l’autre rencontre de la poule D, c’est l’Espérance de Tunis qui prend le dessus (1-0) sur le terrain du Zamalek d’Egypte (3e, 2 pts). Le club tunisien prend le large à la tête du groupe (10 pts) et assure sa qualification. Grâce à son succès face à TFC, le Mouloudia club d’Alger fait une bonne opération, en confortant sa 2e place, avec 8 pts. Les Algériens sont bien partis pour décrocher le 2e ticket qualificatif au prochain tour. Un seul point leur suffit pour y arriver. Alors que les Egyptiens, avec seulement 2 pts, n’ont plus leur destin en main.

Le Jaraaf veut se rattraper face au Sfaxien

Après avoir manqué sa première sortie sur la pelouse de l’Etoile du Sahel (2-0), le Jaraaf de Dakar va tenter de se rattraper à domicile, cet après-midi (16 h). Le club de la Médina reçoit, au stade Lat Dior de Thiès, le club Sfaxien pour le compte de la 2e journée de la poule C de la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf). Classés bon derniers, les Médinois doivent mobiliser toutes leurs ressources pour prendre le maximum de points face aux Tunisiens, afin de maintenir ses chances de qualification au prochain tour.

Pour cela, le coach du Jaraaf peut compter sur un groupe quasi-complet, excepté deux joueurs indisponibles. ‘’Le groupe se porte très bien, à part Assane Mbodj et Matar Kanté qui s’est blessé et qui récupère avec nous. On peut dire que le groupe est au complet’’, a fait savoir Cheikh Guèye dans un entretien avec IGFM. Le technicien sénégalais déclare détenir des informations sur l’adversaire et compte bien jouer sur sa vraie valeur, sur sa propre pelouse. ‘’C’est un match à domicile et je pense qu'il faut d'abord imposer son jeu, faire valoir vos arguments offensifs, sans oublier les arguments défensifs’’.

Contrairement au match précédent où les Vert et Blanc de la Médina ont opté pour le bloc défensif et les contres, le jeu offensif sera privilégié. Il faudra, explique le coach, produire un ‘’volume très important sur le plan offensif pour pouvoir inquiéter l'adversaire’’.

Mais l’adversaire du Jaraaf ne sera pas facile à manœuvrer, même si Cheikh Guèye compte sur la ‘’détermination’’ de ses joueurs. Les Tunisiens, vainqueurs d’entrée (1-0) face au Salitas du Burkina Faso, seront très motivés cet après-midi, dans le but de remporter leur 2e succès d’affilée. Ce qui leur permettra de mieux aborder la dernière journée de la manche aller contre le leader, l’Etoile du Sahel (3 pts, +2) dans le derby tunisien. L’équipe de Sfax pourra s’appuyer sur sa bonne connaissance de la compétition. Les Sfaxiens sont triples vainqueurs de la Coupe Caf en 2007, 2008 et 2013. Mais leur aventure africaine a tourné court la saison dernière, étant éliminés dès le premier tour des préliminaires par le Paradou AC (3-1, 0-0) de l’Algérie. Ils feront tout leur possible pour aller le plus loin, cette saison.

LOUIS GEORGES DIATTA