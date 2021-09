Concours contes

Le conteur saint-louisien Zoumba Sow, représentera le Sénégal pour la deuxième fois consécutive à la 21e édition du Forum mondial des conteurs, prévue du 22 au 30 septembre dans l’émirat de Sharjah, aux Emirats arabes unis, a appris l’APS auprès de l’artiste. "Sharjah, c’est la LDC (Ligue des champions) des conteurs ou carrément notre Mondial. C’est la référence première pour tous les tenants du verbe et de l’oralité’’, a dit le professeur-artiste cité dans un communiqué reçu à l’APS.

Zoumba ajoute qu’"il faudra bien qu’un jour, à l’instar des Maghrébins, nos journalistes déplacent des équipes pour valablement couvrir nos participations, comme pour certains sports". A l’en croire, cette opportunité permettra de "montrer aussi les charmes de ‘Bouki et Leuk’ à ceux qui nous montrent leurs ours et leurs dauphins".

Cet évènement majeur, organisé régulièrement par le Sharjah Institute for Heritage, en présence effective de Sa Majesté l’Emir de Sharjah, rassemble des centaines de conteurs venus du monde entier, honore et récompense chaque année les efforts quotidiens de ces maîtres du verbe qui entretiennent le riche patrimoine de leur oralité, renseigne-t-il.

"Un patrimoine véritable, quel qu’en soit le contexte, ne meurt jamais", soutient le conteur saint-louisien, estimant que "même la pandémie n’a pu empêcher, en 2020, la tenue de la 20e édition". En effet, explique-t-il, "l’émirat de Sharjah nous a encore fait participer en ligne, avec de belles captations vidéos de nos histoires. Mais pour un narrateur, rien ne saurait remplacer le contact direct de l’auditoire et l’ambiance de la plus belle des diversités dans la féerie de Sharjah et de tout l’Orient".

Le thème de cette 21e édition étant exclusivement consacré aux contes animaliers, Zoumba jouera en anglais, avec musique et danse, trois spectacles de contes qui figurent d’ailleurs dans son dernier livre ‘’Le Petit Filao - De contes en poèmes’’. En 2019, il avait déjà gagné le magnifique trophée de la Lampe magique d’Aladin.