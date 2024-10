Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), Mamadou Diagna Ndiaye, a salué la dynamique des nouvelles autorités du pays, qui se préoccupent fortement de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

Un Conseil interministériel consacré aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026, a été présidé par le Premier ministre, ce mardi. La rencontre avec le chef du gouvernement a été une occasion pour le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) de faire le point sur les préparatifs autour de cet événement, un premier du genre en Afrique. ‘’Si nous avons pu jusqu’ici être au rendez-vous à chacune des étapes, c’est parce que nous avons su mettre en place un modèle de livraison qui privilégie la responsabilisation de chaque acteur grâce à l’appui de votre administration, à travers tous les ministères impliqués’’, a indiqué Mamadou Diagna Ndiaye. À titre d’exemple de collaboration avec l’Administration centrale, le président du Cnoss a révélé la décision prise avec le ministre de l’Éducation nationale de ‘’lancer dans les prochains jours le concours de la mascotte des JOJ à l’échelle de tous les établissements scolaires du pays’’.

Monsieur Ndiaye a salué la ‘’nouvelle dynamique’’ que suscitent les nouvelles autorités du pays. Il a d’ailleurs rappelé la ‘’minutie’’ avec laquelle ce Conseil interministériel a été préparé, preuve que les JOJ constituent ‘’une préoccupation forte du gouvernement’’. ‘’Je saisis l’occasion pour exprimer mes sincères remerciements à toute votre administration ici présente, pour le précieux accompagnement de leurs services respectifs aux côtés du comité d’organisation’’.

Le boss de l’olympisme sénégalais soutient que ‘’les JOJ Dakar-2026 s’inscrivent dans la ligne qui place la jeunesse et le sport au cœur des dynamiques de transformation’’. Selon lui, ‘’cette vision, qui a été pensée par la communauté universitaire nationale et les organisations de jeunesse, reste notre crédo et nous impose de nous ouvrir à tous les segments de la société. Ainsi, le comité d’organisation implique, dans toutes ses activités, les acteurs de la société civile, du patronat et des syndicats de travailleurs’’.

Le président du Cnoss a souligné la démarche inclusive du Comité d’organisation des JOJ (Cojoj) en définissant un cadre institutionnel qui identifie, délimite et organise le rôle des parties prenantes que sont le CIO, propriétaire des Jeux, l’État du Sénégal, la ville de Dakar et le Cnoss. Le reste du territoire national n’est pas en reste.

‘’À propos des territoires, il s’agit d’intéresser le plus grand nombre de collectivités, à côté de la ville de Dakar, et des communes de Diamniadio et de Saly qui sont, elles, membres du comité d’organisation’’. Par ailleurs, le Cojoj a privilégié la ‘’coopération puissante’’ avec des instances comme l’Acnoa, l’Acno, les fédérations internationales, mais aussi la signature de conventions avec des partenaires tels que les comités d’organisation des Jeux olympiques de Beijing-2022, Paris-2024, Milano Cortina-2026 et en perspective Los Angeles-2028. Il bénéficie également du soutien de la Chine et de son Comité national olympique, du Japon à travers la Fondation nippone, de la Corée du Sud, de la République du Tatarstan, partie intégrante de la Fédération de Russie et, plus généralement, de plusieurs pays de l’Union européenne.

