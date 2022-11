Lors du lancement des concertations sur la vie chère, les oreilles de plusieurs directeurs généraux avaient sifflé, le 26 septembre dernier. En présence du chef de l’État, les acteurs n’avaient pas hésité à relever plusieurs écueils. Ils indexaient ainsi le directeur de la Caisse des dépôts et consignations et dénonçaient le retard dans la mise en œuvre d’une décision du président de la République de mettre un milliard F CFA pour la construction d’infrastructures.

Dans la même veine, tous les importateurs avaient dénoncé la congestion au niveau du Port autonome de Dakar (PAD), avec ses nombreux impacts négatifs sur le commerce. L’importateur de riz Moustapha Ndiaye s’était le plus illustré, soulignant que si des mesures urgentes ne sont pas prises pour changer la donne au niveau du port, aucune des mesures annoncées par l’État ne saurait être effective. Il soulignait que les importateurs de riz doivent faire en moyenne 40 jours dans le port, pour disposer de leurs marchandises. Avant de réclamer des solutions immédiates pour éviter le pire.

Dans la foulée de ce premier round des concertations sur la vie chère, le président de la République avait décidé de nommer l’ancien directeur général de l’Apix, Mountaga Sy, à la tête du Port autonome de Dakar. Si l’on en croit le président Macky Sall, il a eu le nez creux, puisque la donne a radicalement changé au port. Il en a fait l’annonce, ce samedi, au palais, lors du Conseil national de la consommation.

‘’Au niveau du port, des avancées significatives ont été réalisées, ces dernières semaines, dans le cadre de la décongestion et du fonctionnement à feu continu du port de Dakar. Car, en l’espace de quelques jours, grâce à la concertation avec les acteurs et les diligences apportées, les bateaux qui faisaient ici des mois, vous l’avez dit, d’ailleurs la dernière fois qu’on s’était retrouvé ici, ne font plus que quelques jours’’.

Le chef de l’État d’ajouter : ‘’D’ailleurs, on est en train de chercher des dockers. Un appel a été lancé pour le recrutement de 2 000 dockers, pour qu’ils viennent travailler au port. Cela montre qu’une nouvelle dynamique a été engagée. Ce qui aura des incidences notables sur les prix. Là aussi, je tiens à féliciter le nouveau directeur général du port de Dakar, Mountaga Sy, et tous les acteurs portuaires qui ont travaillé pour décongestionner et réduire les temps de transit des navires qui sont en rade’’.

Même son de cloche chez les membres de l’Association des importateurs du Sénégal. Le même Moustapha Ndiaye a repris la parole, ce samedi, pour exposer la nouvelle donne. ‘’La dernière fois, j’ai dit ici que le temps d’attente au port est de 40 jours. En un mois, le nouveau DG l’a réduit. Et vu le rythme auquel il travaille, je ne doute pas qu’avant la fin du mois, il ne sera plus question de temps d’attente’’, a-t-il déclaré. Confiant à l’assistance avoir reçu le même jour des photos où l’on voit le DG Sy, à 5 h 30 du matin, en train de faire accoster des bateaux. ‘’Je n’avais jamais vu ça et je suis au port depuis 1995’’, a-t-il témoigné.

Ainsi, aux yeux de la nouvelle direction, le Port autonome de Dakar doit réduire à leur plus simple expression les délais d’attente des bateaux.

AMADOU FALL