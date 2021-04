La ‘’finale’’ de la poule C, entre le Club sfaxien et le Jaraaf de Dakar, comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poules, se joue ce soir (21 h), pour le contrôle de la tête du groupe C.

La phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) prend fin, ce soir, avec la 6e et dernière journée. Même si les places qualificatives aux quarts de finale sont déjà prises, le groupe C n’a pas encore levé tout suspense. Car le fauteuil de leader doit connaitre son ultime occupant et ce sera à l’issue de la rencontre devant opposer le Club sfaxien (2e, 9 pts) au Jaraaf de Dakar (1er, 10 pts) au stade Taïeb-Mehiri (21 h). La première place de la poule garantit, à priori, un adversaire relativement moins coriace pour la suite de la compétition. Le tirage au sort sera effectué ce vendredi 30 avril, au Caire.

Après avoir créé la surprise en se qualifiant avant le terme de la phase de poules grâce à sa victoire (1-0) face à l’Etoile sportive du Sahel, pourtant annoncé comme un des favoris du groupe, au vu de son palmarès (vainqueur de la Coupe de la Caf, en 2006 et en 2015), le club de la Médina vise une nouvelle performance. Les hommes du coach Cheikh Guèye pourront écrire une nouvelle page de l’histoire du club, en étant qualifiés en quarts de finale pour leur première participation à ce stade de la compétition avec, cerise sur le gâteau, la première place de leur poule.

‘’Nous irons dans cette manche contre le Club sfaxien avec détermination et sans pression. Il faut que l’histoire retienne que lors de notre première participation, nous sommes sortis premiers de notre poule. Ça, c’est important aussi’’, avait déclaré à la fin du match contre l’ESS le vice-président du Jaraaf, Youssou Dial, Coordonnateur du Directoire du football professionnel.

Avec un point d’avance sur l’adversaire, les Sénégalais n’auront besoin que du nul pour garder la première place. Mais les Médinois ne devraient pas se contenter de jouer dans leur camp avec l’option défensive tous azimuts. D’ailleurs, cette stratégie ne leur avait pas réussi lors de leur première sortie contre l’Etoile du Sahel qui les avait battus sur le score de deux buts à zéro. Les Vert et Blanc devront essayer de tenir le ballon, en s’appuyant sur leur milieu relayeur Alioune Badara Tendeng, comme ils l’avaient fait face à cette même équipe de l’ESS au retour.

Selon le capitaine du Jaraaf, son équipe devra aller jusqu’au bout de cette aventure sans se fixer de limites. ‘’Nous voulons écrire notre propre histoire et ici, tout le monde est conscient de ce que cette compétition peut lui apporter, en faisant preuve de solidarité et d’esprit d’équipe’’, a déclaré Pape Seydou Ndiaye, portier du club de la Médina.

Dans cette rencontre, le Club sfaxien a plus à perdre que le Jaraaf. En plus de devoir défendre rudement son fief, car jouant à domicile, les Tunisiens ont un statut à préserver face au petit poucet qu’est le champion du Sénégal 2018. Triples vainqueurs de la Coupe Caf (2007, 2008 et 2013), les Sfaxiens doivent confirmer leur statut de favori en terminant à la première place de la poule C.

Dans ce même groupe, l’Etoile du Sahel (3e, 5 pts) reçoit le FC Salitas, déjà éliminé, pour le match de classement. L’ESS essayera de sauver les meubles, en ne terminant pas à la dernière place de la poule. Ce sera aussi l’occasion, pour le club de Sousse, de prendre sa revanche sur les Burkinabé qui avait pris le dessus à l’aller, chez eux (1-0).

Programme Mercredi 19h Pyramids - Namungo 21h Enyimba - Orlando Etoile Sahel - Salitas Raja Casablanca - Nkana Sétif - Al Ahly Benghazi Sfaxien - Jaraaf 22h Berkane - Coton Sport FC JS Kabylie - Napsa Stars

LOUIS GEORGES DIATTA