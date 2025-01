Le Sénégal n’est plus représenté en coupes africaines des clubs. Le Jaraaf est éliminé de la Coupe de la Confédération. Deuxième au coup d’envoi de la dernière journée, les Médinois, battus (2-0), hier dimanche par l’USM Alger, ratent le coche pour le tour suivant.

Défendre n’aura pas suffi pour le Jaraaf face à l’USM Alger. Avec seulement 22 % de possession de ballon, les Médinois n’ont presque pas existé offensivement. Ils s’inclinent sur le score de 2 buts à 0 et sont éliminés de la Coupe de la Confédération, hier dimanche. Tous les buts ont été inscrits dans les quinze dernières minutes de la rencontre. Les Sénégalais terminent 3e du groupe, avec 8 pts (-2), derrière l’Asec Mimosas. Les Ivoiriens totalisent le même nombre de points, après leur victoire 4-0 contre Orapa United, mais avec un meilleur goal-average (+2). Les hommes de Malick Daf ne réalisent pas le même exploit qu’en 2021 où ils avaient réussi à atteindre les quarts de finale. Almamy Matthew Fall et ses partenaires peuvent nourrir des regrets tant ils ont été minimalistes durant tout le match avec peu d’initiatives.

La suffisance aura été fatale

Le technicien sénégalais effectue un seul changement dans le onze de départ. Le capitaine Makha Ben Akhmed Ba prend la place de Serigne Koité. Mais il change de dispositif avec un système plus défensif. Almamy Fall est le seul attaquant présent sur la feuille de match. Abdoulaye Oualy et Abdoulaye Faty sont chargés d’animer les côtés offensifs, mais sont cantonnés à défendre.

Dès le coup d’envoi, le Jaraaf laisse le ballon à l’Usma. Jean Rémi Bocandé et ses coéquipiers se montrent peu entreprenants, mais restent solides. Malgré la large possession de ballon, les Algériens ne se créent pas de nombreuses occasions. Ils ont d’ailleurs failli se faire surprendre par les Médinois à la 34e mn. Sur une de leurs rares incursions, les Jaraafmen réussissent à mettre en danger la défense de l’Usma. Abdoulaye Faty est fauché dans la surface, cependant l’arbitre ne siffle pas penalty. Nabil Maâloul et ses hommes manquent d’être surpris à quelques minutes de la fin de la première période. La mi-temps s’achève sur ce score vierge.

Malick Daf n’apporte aucun changement pour la seconde période. Le même plan est maintenu. À ce stade, le Jaraaf est qualifié avec un point d’avance sur l’Asec Mimosas qui menait (1-0) face à Orapa United. Les joueurs offensifs se retrouvent au milieu de terrain. L’Usma confisque définitivement le ballon. Les Médinois résistent et se contentent de ce match nul. La physionomie est la même qu’en première période.

À l’heure de jeu, Malick sort un milieu de terrain et en met un autre. À la 67e mn, le latéral gauche Fadilou Fall se blesse et cède sa place à l’ancien joueur du Casa Sports Mouctar Ndiaye. Le technicien effectue quatre changements dont un seul sur le plan offensif. À 10 minutes de la fin de la partie, l’Usma voit ses nombreuses tentatives payer. À la suite d’un corner, le portier Cheikh Lo Ndoye fait une faute de main à la sortie et permet à Abdelfateh Belkacemi d’ouvrir le score. L’attaquant algérois inscrit son cinquième but du tournoi et permet à son club de conforter sa première place. Les Sénégalais s’épuisent. À force de courir et de subir, ils manquent de lucidité sur cette fin de partie. Ils vont encaisser un second but au bout du temps additionnel. Ce score assomme le Jaraaf. Le club de la Médina est éliminé. L’USM Alger termine cette phase de groupes avec 14 pts pour zéro défaite. Seul l’Asec Mimosas les aura pris quatre points. Le club ivoirien sera aussi de la partie pour le second tour grâce à une meilleure différence de buts.

L’attaque pas au rendez-vous

Le Jaraaf sort de la compétition avec deux victoires, deux nuls et deux défaites. Malick Daf et ses joueurs ont été très limités offensivement, avec seulement deux buts inscrits. Almamy M. Fall et Abdoulaye Oualy sont les seuls buteurs du Jaraaf durant cette édition. Une insuffisance criante à ce stade de la compétition qui leur a joué des tours et qui montre leur manque d’expérience. Car le club de la Médina fait partie des équipes qui tirent le plus au but, mais avec peu de réussite. Malick Daf a dû changer de trio offensif sur les deux dernières rencontres pour trouver une meilleure animation. Ababacar Sarr, parmi les grands hommes de la qualification du Jaraaf en phase de groupes de cette Coupe Caf, a été décevant durant ces six matches. Pas décisif, l’ancien joueur de l’AS Pikine a manqué de justesse et de mordant dans le dernier tiers. Titulaire au départ, il a peu à peu perdu sa place au profit d’Abdoulaye Oualy.

L’unique satisfaction pour le Jaraaf a été sur le plan défensif. Les Médinois n’ont encaissé que quatre buts et ont enchaîné quatre clean-sheets. Malheureusement, les deux derniers buts pris ont été fatals pour Moustapha Guèye et ses partenaires. Solide et entreprenante, la ligne défensive des Sénégalais a longtemps repoussé l’échéance face à des attaques à répétition. C’est d’ailleurs sur une interception défensive courageuse qu’Abdoulaye Diédhiou s’est blessé et a dû interrompre la rencontre une dizaine de minutes.

Désormais, éliminé de la Coupe Caf, le Jaraaf va se concentrer sur la Ligue 1. Ils sont 4e, à dix points de l’US Gorée, avec trois matches en retard.

MAMADOU KANE