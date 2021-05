Auteur d’une passe décisive et d’un nouveau but, Kylian Mbappé a largement contribué à la victoire du Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco en finale de Coupe de France. Une nouvelle preuve, s’il en fallait encore une, que le PSG doit tout faire pour prolonger son attaquant français dont le contrat se termine dans un an.

Julian Draxler est a priori un garçon très bien élevé. Il est aussi un joueur de football habile avec le ballon comme il l’a prouvé à plusieurs reprises. Mais, ce n’est pas lui faire offense de dire que les supporters attendaient une autre prolongation de contrat que la sienne quelques jours après celle de Neymar. Car une fois le dossier du Brésilien acté, les amoureux du PSG n’attendaient qu’une chose : la fin du feuilleton Kylian Mbappé dont le contrat termine en juin 2022. Sauf que l’attaquant français n’est visiblement pas pressé de signer en bas de la feuille à l’image de sa réaction au micro de France 2 à l’issue de la rencontre remportée face à Monaco : « Une quinzième coupe de France la saison prochaine ? (Rires) Il faut profiter du titre, c’est le plus important » . Un dribble digne de Ronaldinho qui fait autant grincer les dents à Paris qu’il donne le sourire aux supporters du Real Madrid, qui ne rêvent que du champion du monde.

41 buts cette saison

Face à Monaco, Kylian Mbappé a rappelé en quoi il pouvait parfois être agaçant en surjouant certaines actions. Ou en faisant le dribble de trop. Mais celui qui s’est fait charcuter par Djibril Sidibé pendant 90 minutes a surtout rappelé en quoi il était utile pour le Paris Saint-Germain. Que ce soit avec sa récupération dans les pieds de Axel Disasi pour offrir le premier but à Mauro Icardi.

Ou encore avec son but du K-O après un amour de passe de Ángel Di María qu’il envoie au fond des filets avec sérénité. À un match de la fin de la saison, Kylian Mbappé facture donc désormais 41 buts et 11 passes décisives en 46 rencontres disputées. Mieux, depuis son arrivée au PSG, le champion du monde 2018 a été décisif à 187 reprises (131 pions et 56 passes D) en 170 matchs. De quoi regretter une nouvelle fois son absence lors du match retour de Ligue des champions face à Manchester City.

Au-delà des chiffres, Kylian Mbappé semble depuis plusieurs semaines doté d’une mission : celle de faire remporter la Coupe de France et la Ligue 1 au PSG. Il n’y a qu’à voir son attitude face à Saint-Étienne en championnat le mois dernier (3-2) ou encore celle lors de la séance de tirs au but face à Montpellier en demi-finale de la Coupe de France pour voir que le bonhomme à envie que cette mission - qui est donc à moitié actée - aille au bout. Est-ce par simple esprit de compétition ? Ou pour quitter la capitale sur une bonne note ?

Et maintenant, que va-t-il faire ?

À 22 ans, Kylian Mbappé arrive donc déjà à un tournant de sa carrière. Doit-il prolonger au Paris Saint-Germain et tenter de décrocher la C1 avec le club de sa ville natale ? Ou alors ne pas écouter les offres de Leonardo afin d’être libre de choisir sa prochaine destination ? Une chose est sûre, le PSG doit tout faire pour réussir à le garder sous son toit. Il veut que son demi-frère Jirès Kembo Ekoko soit recruté ? Qu’il en soit ainsi. Il veut que son père Wilfrid devienne l’entraîneur adjoint ? Que Mauricio Pochettino lui fasse une place. Il veut tirer les penaltys ? Neymar devra comprendre.

Il veut une augmentation de salaire ? Go. Bref, le PSG doit le prolonger. D’autant plus que d’après Le Parisien, l’attaquant français ne demande pas un hélicoptère pour se rendre à l’entraînement comme Samuel Eto’o à l’Anji Makhatchkala. Il voudrait juste des recrues de poids. Comme l’ensemble des supporters parisiens. Et surtout, il voudrait prolonger seulement d’une saison jusqu’en 2023. Alors oui, ce n’est pas l’idéal pour un club et ça ne fait que repousser le problème d’un an, mais ça fait toujours un an de plus avec un homme capable de planter 40 buts en une saison.

