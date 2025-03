La famille des courses hippiques a dédié la 11e journée de la saison à ses disparus. C’est à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès que les turfistes se sont donné rendez-vous pour suivre six courses âprement disputées. Les poulains de 2 ans ont ouvert les hostilités sur une distance de 1 200 m.

Quatorze chevaux étaient sur la ligne de départ. Mangala a franchi le premier la ligne d’arrivée, avec un temps de 1 mn 38 s. Le poulain de Babacar Mbagnick Fall a devancé Yallaay Buur et Ngoné Latyr Deguene Tanor. Chez les poulains de 3 ans, c’est Yalla Baa qui s’est imposé sur une distance de 1 650 m, avec un temps de 2 mn 22 s. Sur un groupe de 18 partants, le cheval d’Abdoulaye Courbary a été suivi de Sope et de Selle Co Diop.

Dans la troisième course réservée aux pur-sang, sur une distance de 1 200 m, c’est Diameras de Maître Moussa Mbacké qui a dominé les débats devant Orio (2e) et Arkengel (3e). Njaap en a fait pareil dans le groupe 1, sur une distance de 2 650 m. Le poulain d’Ablaye Konaté a ravi la palme à ses neuf concurrents. Il a été suivi par Tawfekh (2e) et Abdourayim (3e).

La cinquième course réservée au groupe 2, sur une distance de 2 200m, a enregistré 18 chevaux au départ. À l’arrivée, Amul Tur de Abdoulaye Courbary est arrivé le premier devant Louga Lo (2e) et Kassoumay (3e).

Le groupe 3 a bouclé la journée, avec 19 chevaux au départ sur 2 200 m. Jolie Fama Ndiaye de Gora Thiam a imposé sa loi à Jappul Bayi (2e) et Petaw de Dialaw (3e).

Résultats Poulains de 2 ans (1 200 m) 1er Mangala 2e Yallaay Buur 3e Ngoné Latyr Deguene Tanor Poulains de 3 ans (1 650 m) 1er Yalla Baa 2e Sope 3e Selle Co Diop Pur-sang (1 200 m) 1er Diameras 2e Orio 3e Arkengel Groupe 1 (2 650 m) 1er Njaap 2e Tawfekh 3e Abdourayim Groupe 2 (2 200 m) 1er Amul Tur 2e Louga Lo 3e Kassoumay Groupe 3 (2 200 m) 1er Jolie Fama 2e Jappul Bayi 3e Petaw de Dialaw

LOUIS GEORGES DIATTA