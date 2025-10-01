Une opération coordonnée dans 40 pays et territoires a permis à Interpol de récupérer 342 millions de dollars US en devises garanties par des gouvernements, ainsi que 97 millions de dollars US en actifs physiques et virtuels.

L'opération HAECHI VI (avril-août 2025) ciblait sept types de cybercriminalité financière : hameçonnage vocal, escroqueries sentimentales, sextorsion en ligne, fraude à l'investissement, blanchiment d'argent lié aux jeux d'argent en ligne illégaux, compromission de messageries professionnelles et fraude au commerce électronique. Coordonnée dans 40 pays et territoires, elle a permis aux agents d’Interpol de récupérer 342 millions de dollars US en devises garanties par des gouvernements, ainsi que 97 millions de dollars US en actifs physiques et virtuels.

Selon un communiqué, les enquêteurs ont collaboré pour détecter et déjouer les fraudes en ligne et les activités de blanchiment d'argent, bloquant plus de 68 000 comptes bancaires associés et gelant près de 400 portefeuilles de cryptomonnaies. En outre, environ 16 millions de dollars US de profits illicites présumés ont été récupérés dans des portefeuilles de cryptomonnaies.

Plus de 45 suspects interpellés et 531 victimes enregistrées

Au Portugal, les autorités locales ont démantelé avec succès un vaste réseau de trafic de fonds impliquant plusieurs groupes interconnectés, qui détournait des fonds destinés à aider des familles vulnérables. Plus de 45 suspects ont été arrêtés pour accès illégal à des comptes de sécurité sociale et falsification de coordonnées bancaires, ce qui a entraîné le vol de 228 000 euros (270 000 dollars américains) auprès de 531 victimes.

La police royale thaïlandaise, quant à elle, a saisi 6,6 millions de dollars américains de biens volés, soit la plus importante saisie jamais réalisée dans le pays. L'affaire concernait une escroquerie sophistiquée par compromission de courrier électronique professionnel, perpétrée par un groupe criminel organisé transnational composé de ressortissants thaïlandais et ouest-africains. Le gang a trompé une grande entreprise japonaise pour qu'elle transfère des fonds à un partenaire commercial fictif basé à Bangkok.

Le Système mondial d'intervention rapide sur les paiements (I-GRIP) d'Interpol, un mécanisme d'opposition aux paiements lancé en 2022, a été largement utilisé pour bloquer les produits du crime. La Police nationale coréenne a collaboré avec les autorités émiraties pour récupérer 6,6 milliards de wons (3,91 millions de dollars américains) virés sur un compte bancaire illégitime à Dubaï après qu'une entreprise sidérurgique coréenne eut constaté la falsification des documents d'expédition. Une communication rapide entre les deux pays via I-GRIP a permis d'intercepter et de restituer intégralement les fonds volés.

Theos Badege, Directeur pro tempore du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d'Interpol, a déclaré dans le document : « Si beaucoup pensent que les fonds perdus à cause de fraudes et d'escroqueries sont souvent irrécupérables, les résultats des opérations HAECHI démontrent que leur récupération est bel et bien possible. Opération phare d'Interpol contre la criminalité financière, HAECHI illustre parfaitement la manière dont la coopération mondiale peut protéger les communautés et préserver les systèmes financiers. Nous encourageons davantage de pays membres à se joindre à nous dans cet effort collectif, afin que des changements significatifs puissent être apportés à la lutte contre la cybercriminalité. »

Lee Jun Hyeong, Chef du Bureau central national d'Interpol en Corée à Séoul, a quant à lui souligné : « L'opération HAECHI a démontré à maintes reprises la puissance d'une action mondiale unifiée pour éradiquer la cybercriminalité financière. La République de Corée a été à l'avant-garde de la coopération internationale en perturbant les flux financiers illicites et en appréhendant les principaux délinquants. Nous continuerons de renforcer nos partenariats avec Interpol et les services répressifs internationaux afin de répondre de manière proactive et durable à l'évolution du paysage criminel. »

CHEIKH THIAM