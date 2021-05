La Plateforme citoyenne d’échange et d’action de Saint-Louis a reçu de nouvelles adhésions, pour faire face au projet de délocalisation du stade Me Babacar Sèye. Il s'agit de Saint-Louisiens de la diaspora, d'anciens sportifs et de leaders politiques et économiques. Dans la résolution lue à l'issue de leur assemblée générale, les contestataires ont promis d'intensifier la lutte par la tenue de mobilisations sociales hebdomadaires à Saint-Louis, en vue de faire reculer le maire Mansour Faye et son projet de centre d'affaires.

Aucune marge de manœuvre ne sera plus laissée au maire, dans son projet de transformer le stade Me Babacar Sèye en centre d'affaires. A en croire le vice-coordonnateur de la Plateforme citoyenne d’échange et d’action de Saint-Louis, qui a enregistré une forte adhésion de fils de Saint-Louis de la diaspora et des leaders politiques de toutes parts, des manifestations seront organisées, chaque semaine, dans la capitale du Nord, pour montrer leur désaccord au projet de délocalisation.

"En dehors du sit-in devant le stade Me Babacar Sèye et la pétition, nous nous mobiliserons hebdomadairement, à travers les rues de la vieille ville", a déclaré Me Guèye. Venus en renfort, Bougane Guèye, Abba Mbaye et d'autres leaders politiques et de la société civile ont tiré à boulets rouges sur le maire et vilipendé le projet. A en croire le jeune leader socialiste Abba Mbaye, si c'était un ballon de sonde, le maire est maintenant suffisamment édifié sur la position des Saint-Louisiens. "Saint-Louis en a marre de la gestion polémique de Mansour Faye. Aujourd'hui, c'est la délocalisation du stade Me Babacar Sèye.

Hier, c'était la débaptisation de l'avenue Général De Gaulle au profit du président Macky Sall. Avant-hier, c'était l’histoire écrasée de dignitaires saint-louisiens dont l'honorable Khayar Mbengue, de démolition de mosquées dans la langue de Barbarie. On dirait qu'il ne sait pas où il va. Mansour Faye n'a aucun projet urbain. Il faut qu'il comprenne qu'une ville ne se gère pas par l'évènementiel ou par l'activisme ou l'affairisme débridé, débordant. Les populations ont donné leur avis, donc, qu'il les respecte", a soutenu le chargé des affaires sociales à la ville de Dakar.

Le socialiste de rappeler au maire et à son équipe qu’au lieu de fermer ou de délocaliser des infrastructures sportives, la ville de Saint-Louis a besoin d'un projet urbain fort pour sa jeunesse. "Pour un seul stadium de basket, Saint-Louis est parvenue à trôner sur le basket-ball national. Si la ville avait un bon projet urbain, quel serait le résultat pour le sport saint-louisien ? En tout cas, nous sommes prêts à participer à tous les combats auprès des populations, pour que le patrimoine stade Me Babacar Sèye soit réhabilité et mis à la disposition des jeunes de Saint-Louis", a martelé Abba Mbaye.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)