Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a effectué, hier, une visite sur les chantiers du projet de réhabilitation de la route Senoba – Ziguinchor - Mpack. D'un coût total de 115 milliards F CFA, ce projet a pour objectif de désenclaver des régions du Sud.

La route cahoteuse d'une distance de 145 km séparant Ziguinchor et Senoba, va être un mauvais souvenir, sous peu. Elle va être réhabilitée. Hier, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a effectué une visite sur le chantier. À cette occasion, le coordinateur du projet de réhabilitation de ce tronçon a rappelé que l’infrastructure va coûter 115 milliards F CFA (dont 98 milliards F CFA de prêt de la BAD et de la BEI, 16 milliards de don de l'UE et 327 millions de l'État en guise de contrepartie).

D’après Alioune Mané, il y aura 217 km de routes revêtues et 95 km de pistes de connexion. Il est aussi prévu, dans ce projet, poursuit-il, des linéaires, des aménagements de voirie connexes et activités intégrées, et de pistes de connexion. Dans le volet employabilité, il est prévu un recrutement de 200 jeunes sur 500 formés en pavage, ferraillage, conduite d'engins, topologie, maçonnerie et bitumage.

Il est aussi prévu l'aménagement d'un parking de stationnement de poids lourds à guichet, la construction et la réhabilitation de structures sociales et marchandes, de gares routières, de forages, de périmètres maraichers, d’un appui aux associations de jeunes et de femmes, d’éclairage public et d’aménagement paysager, de la restauration de 30 ha de mangrove et du reboisement de 150 ha, des séances de sensibilisations aux ST/sida, à la sécurité routière et au respect de l’infrastructure, d’une dotation d'ambulances médicalisées et d'unités de transformation agricole...

Pour les chantiers de construction des ponts de Diouloulou et de Baila dans la région de Ziguinchor, selon le ministre, cet ambitieux programme impactera positivement le désenclavement et contribuera énormément à l'amélioration de l'équité territoriale. La Casamance a pu bénéficier de quatre ponts dont deux à Ziguinchor, un à Sédhiou et un à Kolda. Pour les ponts de Diouloulou et de Baila, ils ont un coût total de 9,2 milliards F CFA. Pour Baila, il a un délai d'exécution de 14 mois et 15 mois pour celui de Diouloulou. Ils doivent être livrés successivement en décembre 2022 et mars 2023.

"Ce programme permettra, en outre, de générer, en termes de retombées économiques et sociales, une meilleure circulation des personnes et des biens, le développement de l'agriculture et de la pêche avec la facilitation de l'écoulement des produits, le développement du tourisme constituant un fort potentiel dormant, le développement social des populations par la facilitation d'accès aux établissements scolaires et sanitaires.

La reconstruction des ponts de Baila et de Diouloulou constituera un grand soulagement pour la sécurité et le confort des usagers de la route nationale n°5. Elle répond, en partie, à un défaut de conception des ouvrages existants construits avec un gabarit de moins de 6 m, d'où l'impossibilité pour les usagers d'avoir une circulation dans les deux sens sur ce tronçon de la RN5. En plus des manquements cités, les ponts de Diouloulou et de Baila présentent à ce jour un caractère très accidentogène", a indiqué Mansour Faye.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a poursuivi la journée en visitant les chantiers des travaux d'aménagement et de bitumage de la boucle du Fogny, longs de 58 km. Ils ont pour objectif, selon Mansour Faye, de favoriser le développement économique et social, d’éradiquer la vulnérabilité et de lutter contre la pauvreté, d’éliminer l'exclusion sociale et la discrimination, de disposer d'un réseau de routes secondaires performant et équilibré qui doit servir de support au réseau principal, d’augmenter le capital humain et d’améliorer le bien-être social, l'accessibilité et la mobilité rurale.

Le renforcement de l'intégration sous-régionale

Mansour Faye a visité, par la suite, les chantiers du projet d'aménagement et de bitumage de la boucle des Kalounayes longue de 52 km. D'un coût de 16,94 milliards F CFA, ce projet va permettre, selon le ministre, de renforcer l'intégration sous-régionale et d’augmenter le volume des échanges entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, d'accroitre le trafic, d’améliorer l'accessibilité aux services sociaux de base, de réduire des coûts généralisés, du temps pour le transport, des accidents et du délai de pris en charge des accidentés, d’augmenter les capacités de transformation des produits agricoles et du rendement des activés des femmes et des jeunes, entre autres.

CHEIKH THIAM