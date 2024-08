Directeur général de la Sogip, chargée de la gestion et de l’exploitation des infrastructures sportives sises à Diamniadio et devant accueillir une bonne partie des compétitions lors des JOJ de 2026, Dame Mbodj a aussi effectué le déplacement à Paris pour s’imprégner et s’inspirer des bonnes pratiques de Paris 2024.

Diamniadio est prêt pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Alors que des milliers de délégations et de visiteurs sont annoncés dans le cadre de ces Jeux, il faudrait cependant renforcer certains aspects pour parer à toutes les éventualités. De l’avis du directeur général de la Sogip (Société de gestion des infrastructures publics dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose), l’Etat à travers son organisation est déjà engagé dans cette dynamique. ‘’Nous voulons régler le problème de l’hébergement au niveau du pôle de Diamniadio. Notre premier projet que nous voulons réaliser sous l’ère du Président Bassirou Diomaye Faye, c’est d’inaugurer le premier centre d’hébergement qui sera de niveau 03, pour permettre l’accueil avec toutes les commodités de nos hôtes dans le cadre des Jeux et en dehors des Jeux’’, a déclaré Dame Mbodj. Ceci est d’autant plus vrai, selon lui, que dans la localité, les seuls réceptifs qui existent sont de haut standing, des hôtels niveau 5.

En attendant la réalisation de ce projet, le nouveau directeur général de la Sogip a insisté sur la nécessité de changer de paradigme pour la viabilité des infrastructures sises dans le périmètre de Diamniadio et qui doivent accueillir une bonne partie des compétitions. Les nouvelles autorités, explique Dame Mbodj qui interpelle directement les clubs qui organisent dans le périmètre, à mettre la main à la pâte. Soulignant que l’Etat a pour ambition de se retirer complétement du financement de la maintenance à l’horizon 2028, il déclare : ‘’L’Etat fait beaucoup d’efforts pour construire des infrastructures de très grande qualité, mais on les perd au bout de quelques années. Pour renforcer notre carte en infrastructures sportives de qualité, il faut non seulement que l’existant soit mieux exploité pour libérer des espaces budgétaires, mais aussi en construire d’autres.’’

C’est dans cette optique que s’inscrit, selon Dame Mbodj, la nouvelle direction qui prévoit de confier tout ce qui est exploitation à un privé. Le processus pour lancer l’appel d’offres et recruter le gestionnaire est déjà mis en branle, renseigne Monsieur Mbodj. Tout cela devrait contribuer à réussir, d’une part, l’organisation des Jeux de 2026.

D’autre part, d’augmenter les chances du Sénégal pour accueillir d’autres grands évènements, notamment la Can 2029. ‘’En 2022, notre candidature a été rejetée, parce que nous n’avions pas des infrastructures de qualité. Maintenant, des efforts ont été faits dans la construction de ces infrastructures sportives, il faut non seulement bien les gérer, mais également renforcer et adapter les capacités en hébergement dans le périmètre de Diamniadio qui abrite l’essentiel de ces infrastructures’’, poursuit le successeur de Mamadou Faye, qui est aussi revenu sur la nécessité de verdir la nouvelle ville et de la rendre plus attractive.