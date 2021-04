La volonté du maire de Saint-Louis de transformer le stade Me Babacar Sèye en centre d’affaires, n’agrée pas une partie de la population saint-louisienne. Pour montrer leur désapprobation à cette décision, les contestataires se sont retrouvés autour d’une plateforme citoyenne d’actions et d’échanges pour dénoncer le forcing de l’édile de la ville tricentenaire.

Les défenseurs du stade Me Babacar Sèye sont plus que jamais déterminés à faire face au maire de Saint-Louis. Dans la suite du déroulement de leur plan d’action, ils ont fait face à la presse pour asséner leurs quatre vérités au maire Mansour Faye et à ses soutiens, rejetant, par la même occasion, ce projet de délocalisation du stade.

A en croire le porte-parole du jour de la plateforme, l’ancien député Me Alioune Abatalib Guèye, les démarches cavalières du maire sur d’importants dossiers dont la transformation du stade Me Babacar Sèye en centre d’affaires, ne passeront plus. ‘’Le fait d’agiter ce projet de délocalisation de cette mythique infrastructure montre à quel point le maire ignore l'histoire de sa ville. Le stade Me Babacar Sèye est un patrimoine historique, sociologique, sportif et culturel qu'il faut préserver, réhabiliter et laisser sur place pour ne pas assassiner une seconde fois Me Babacar Sèye’’, a martelé l’ancien président de la Linguère de Saint-Louis. Avant de signaler que la plateforme n’est pas convaincue par les arguments avancés par le premier magistrat de la commune de Saint-Louis, pour plusieurs raisons.

‘’Le ministre des Sports, Matar Ba, a déclaré à plusieurs reprises la disponibilité des fonds de réhabilitation du stade. Il a aussi exposé aux Saint-Louisiens une maquette pour leur expliquer à quoi va ressembler le futur stade, après les travaux. Mieux, la pierre de démarrage des travaux est déjà posée. Alors pourquoi cette subite volte-face ? A la place des techniciens du ministère des Sports, on ne voit que le maire Amadou Mansour Faye et un petit groupe qui s’agitent’’, a ajouté Me Abatalib Guèye.

Enfonçant le clou, l'ex-patron de la Fédération sénégalaise de football a rappelé que le stade Me Babacar Sèye est un stade départemental dont le seul maire de Saint-Louis n'a pas la compétence pour le délocaliser sans la consultation de ses autres collègues de la même collectivité territoriale. ‘’Nous soupçonnons des choses qui ne sont pas claires, dans cette histoire de délocalisation. Mais que les initiateurs de la cité des affaires se préparent à marcher sur nos cadavres, pour accomplir leur sale plan d’effacer les faits historiques du stade dans la mémoire des Saint-Louisiens, parce qu’on ne se laissera pas faire’’, a soutenu Me Guèye.

D’ailleurs, la plateforme a lancé une pétition à travers la ville et tiendra une assemblée générale, samedi prochain, pour l’élargir aux partis politiques, à la société civile, aux activistes et à la population dans sa globalité, afin de faire face au forcing du maire et de ses soutiens, a fait savoir Ousmane Wade, le coordonnateur de la plateforme.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)