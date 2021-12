C’est un ouf de soulagement pour les populations de Ndoyène Deniyoussou de la commune de Diamniadio. Hier, s'est déroulée la cérémonie d’inauguration d’un forage communautaire et de salles d’extension du poste de santé de la localité. C’est pour améliorer leurs conditions de vie et permettre un développement durable.

Ndoyène Deniyoussou, un village de la commune de Diamniadio, avec une population d’environ 3 000 âmes regroupant six villages dont la majorité s’active dans le secteur agricole et le commerce, soufre d’un manque criard d’infrastructures de base et d’équipements. Mais une nouvelle page va s’ouvrir pour ce village.

En effet, parmi ces infrastructures longtemps souhaitées par les populations, certaines ont été réalisées grâce à un financement de l'Union européenne, à travers la Coopération italienne pour le développement (AICS) avec le concours des programmes Plaspri et Pasped. L’entreprise Kafresso, qui a reçu un financement d’un montant de 30 000 € (19 860 000 F CFA) a réalisé un forage communautaire (60 % du budget). De plus, avec les 20 % du budget (prime solidaire), il est prévu la construction d’une extension du poste de santé de Ndoyene 1.

Concernant la réalisation du forage, son objectif est de permettre un accès plus facile à l’eau, à l’usage maraîchère en quantité, en qualité et à moindre coût pour l’exploitation familiale, en renforçant la sécurité alimentaire. ‘’Le forage va permettre à 250 jeunes maraîchers d’accéder à l’eau en qualité. La plupart des producteurs sont connectés dans le réseau privé de la Sen’Eau et payent des factures d’eau et d’électricité très chères avec comme conséquence une production limitée entraînant de faibles revenus pour les producteurs, du fait du manque d’eau qui est un facteur de production indispensable’’, a indiqué le représentant de Gondigal, El Hadj Ousmane Ka, hier, en marge de la cérémonie d’inauguration.

''Aujourd'hui, avec la réalisation de ce forage communautaire, les superficies cultivables vont augmenter, la productivité va croître, les jeunes vont arrêter de vendre leurs terres pour prendre les pirogues ou tenter une aventure incertaine’’. Il estime que ‘’des milliers d’emplois vont être créés, surtout pour les femmes de la localité’’, s’est-il réjoui. Le contrat de réalisation de ces infrastructures, qui était prévu pour une durée de 18 mois, à finalement été exécuté le plutôt possible et sont mises à la disposition des populations, précise M. Kâ.

Représentante du district sanitaire de Diamniadio, Aminata Guèye a insisté sur l’impact positif que peut avoir ce projet sur la santé des populations. ‘’Ce forage va contribuer à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Ces dernières sont pour la plupart dues au manque d’eau et à l’utilisation d’eau stagnante. En outre, ce forage est important pour le développement de la production maraîchère et va contribuer à la lutte contre la malnutrition, un volet très important pour le ministère de la Santé, dans le cadre de la prise en charge des populations en général et des femmes enceintes et des enfants en particulier’’.

Ndoyène Deniyoussou n’avait qu’une seule salle d’hospitalisation pour six villages

Pour la partie concernant la prime de solidarité, le volet santé a été pris en compte, car depuis 1996, Ndoyène Deniyoussou n’avait qu’un poste de santé avec une seule salle d’hospitalisation pour six villages. Face à cette situation, l’entreprise Kafresso a choisi d’investir la prime de solidarité qu’elle juge insuffisante (20 % du budget) pour l’obtention du poste de santé de Ndoyène Déniyoussou avec la réalisation d’une salle d’hospitalisation, une salle de soins, une salle de vaccination et des toilettes. Ces salles devront permettre aux populations d’accéder à des infrastructures sanitaires de base et à des soins plus facilement. La coordinnatrice du Pasped, Marina Palombaro, précise que c’est en réponse aux conséquences de la Covid-19 que des entreprises ont bénéficié du programme Plasepri/Pasped. Les subventions, dit-elle, permettent en même temps de contribuer au soutien des couches les plus défavorisées, qui sont plus sensibles aux conséquences économiques de la pandémie. Cette action s’inscrit également dans le cadre du soutien global apporté par la ‘’Team Europe’’ de l’Union européenne.

Elle révèle qu’en 2020, une première phase de cette activité a vu la mise à disposition initiale de 2 00 000 d’euros (soit 1 311 914 000 F CFA), permettant de soutenir 135 entreprises. En ce qui concerne la production solidaire liée à cette activité, Marina Palombaro dit qu’elle a permis de ‘’distribuer plus de 300 tonnes de denrées alimentaires, dont une partie destinée aux enfants touchés par la malnutrition’’.

Dans la deuxième phase en 2021, la coordinatrice du Pasped relève qu’à peu près 1 000 000 d’euros (soit presque 655 957 000 F CFA) ont été alloués à 62 nouvelles entreprises. Certaines d'entre elles ont, selon Marina Palombaro, décidé d’intervenir en soutien à la communauté, à travers d’œuvres destinées à améliorer la vie des populations.

Le Pasped est un projet financé par l’Union européenne, dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique. Il est réalisé par l’Agence italienne pour la coopération au développement de Dakar, en partenariat avec le ministère de la Microfinance et en co-délégation avec la Cassa Deopositi e Prestiti d’Italie.

BABACAR SY SEYE