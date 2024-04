Nommé le 10 février dernier par le Pape François évêque du diocèse de Nouakchott (République islamique de Mauritanie), le Sénégalais Mgr Victor Ndione, a été ordonné dimanche 14 avril 2024, en présence de Mgr Waldemar Stanislaw, nonce apostolique au Sénégal et en Mauritanie. S’appuyant sur les mots du Saint Père, l’évêque sortant, Mgr Martin Happe, qui a présidé la messe d’ordination, a invité son successeur à « être un père à aimer, un maître à écouter et un gardien à respecter ».

La cérémonie d’ordination du deuxième évêque de l’unique diocèse de Mauritanie, qui s’est déroulée en la cathédrale Saint Joseph de Nouakchott, a vu la participation des évêques des Conférences épiscopales du Sénégal, de la Guinée Bissau, du Cap-Vert, d’autres évêques venus de la sous-région, ainsi que des religieuses et religieux, des autorités administratives, des diplomates et le maire de Tevragh Zeina de Nouakchott, rapporte « Vatican News ».

Cette célébration a été une occasion d’action de grâce aussi bien pour les fidèles que pour les responsables de l’Église. Dans son homélie, Mgr Happe a exhorté le nouvel évêque de Nouakchott qui a la responsabilité de conduire l’Église mauritanienne à s’accrocher à sa crosse et qu’elle le serve et le guide, afin de conduire les brebis au bon pâturage. Il a ainsi invité Mgr Ndione à « être un pasteur de l’Église en Mauritanie, selon le cœur de Dieu ». A sa suite, Mgr Waldemar Stanislaw, le nonce apostolique au Sénégal et en Mauritanie a félicité Mgr Martin Happe pour avoir « donné toute sa vie pour au diocèse » tout en lui souhaitant « beaucoup de sagesse par le Saint-Esprit qui guide et gouverne ».

Il a en outre manifesté sa reconnaissance aux autorités Mauritaniennes pour cet évènement célébré dans « un contexte historique d’un pays soucieux de respecter non seulement ses propres valeurs spirituelles mais aussi celles des autres familles religieuses présentes dans le pays ». A l’issue de la messe, Mgr Ndione a fait savoir que c’était « la première ordination épiscopale dans le pays, mais aussi la première fois qu'un prêtre sénégalais est nommé dans un diocèse hors du Sénégal ». Pour lui, la Mauritanie, bien qu’étant une République islamique, conçoit « une ouverture et une tolérance dans le domaine religieux ». Ce qui, selon lui, témoigne d’un pays fortement islamique où « la tradition religieuse chrétienne, comme la tradition religieuse musulmane, y cohabitent dans une sorte de dialogue de vie réelle ». Il a enfin salué les bonnes relations qui existent entre l'Église catholique, le gouvernement et le peuple mauritaniens, et a exhorté ce peuple à poursuivre dans cette « dynamique de dialogue réel pour la paix, pour le respect, pour la solidarité, pour la gloire de celui qui nous a créés ».

Malamine CISSE