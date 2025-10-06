En marge de sa participation à la quatrième édition de l’Exposition mondiale sur le commerce numérique, la délégation des Douanes sénégalaises, conduite par le directeur général Babacar Mbaye, s’est rendue au Centre de formation des Douanes chinoises dédié au programme d’Opérateur économique agréé (OEA). Accompagné de ses collaborateurs et du premier conseiller de l’ambassade du Sénégal en République populaire de Chine, M. Mbaye a également visité les dernières installations du port intelligent de la ville côtière de Shenzhen. Cette visite s’est déroulée en présence du vice-directeur général des Douanes de Shenzhen.

Un exposé sur la mise en œuvre du programme OEA par les Douanes chinoises, une présentation de la salle de manutention des conteneurs à distance, ainsi qu’une immersion dans la zone d’inspection physique des marchandises ont constitué les moments forts de la visite, renseigne un communiqué. Celui-ci précise que le directeur général Babacar Mbaye a tenu par la suite une séance de travail avec son homologue des Douanes de Shenzhen.

À cette occasion, il a exprimé sa gratitude pour l’accompagnement constant des Douanes chinoises dans le domaine du renforcement des capacités et a marqué la disponibilité des Douanes sénégalaises à participer pleinement au renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Au terme de la séance de travail, les deux directeurs généraux ont réitéré leur engagement à poursuivre les échanges et à partager leurs expériences en vue de moderniser davantage les procédures douanières et de lutter contre les activités illicites, conclut le document.