Malgré les avancées notoires enregistrées depuis quelques mois, le stress et la prudence demeurent chez les acteurs.

À environ 10 minutes de la gare du train express régional de Diamniadio, se trouve l’université Amadou Makhtar Mbow, transformé en village olympique pour les besoins des jeux de Dakar 2026. Sur place, six bâtiments R+4 trônent majestueusement, à raison de 91 chambres par bâtiment, soit 546 chambres pour un total de 2079 nouveaux lits.

“Sous ce rapport, il n’y a pas d’inquiétudes à se faire. Nous avons suffisamment de lits pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. En fait, les athlètes n’arrivent pas tous au même moment. Ils arrivent par vague et on a prévu suffisamment de lits pour tout le monde”, rassurait le Coordinateur général du Comité d’organisation des jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj), Ibrahima Wade.

Si les bâtiments et le complexe sportif sont déjà sortis de terre, il reste encore du travail pour les finitions et autres aménagements paysagers, aussi bien à l’intérieur que sur les voies principales menant au village. Des tranchées par-ci, de la boue par-là après une nuit de pluie, du sable recouvrant le pavage, des tracteurs encore dans le campus, tout laisse croire qu’il reste encore du boulot malgré l’achèvement des gros œuvres.

Pour leur part, les responsables tiennent à rassurer que tout est fin déjà fin prêt pour ce qui concerne le village et le Centre équestre.

Le président de la République, lui, se veut encore prudent. “De ce que j’ai vu, je suis très satisfait. Mais je sais que je n’ai pas tout vu. Je garde alors les mêmes réserves et la même prudence pour ce que je n’ai pas vu”, a déclaré le président Faye, très exigeant, à la suite de sa tournée au village olympique et au Centre équestre.

Le président de la République satisfait, mais prudent

Cela dit, beaucoup d’efforts ont été faits ces derniers mois, avec notamment le ministre des Infranstructures Déthié Fall. Le président de la République semble d’ailleurs beaucoup moins inquiet que lors de sa première visite au mois de novembre 2025.

“J’ai été inquiet par rapport aux niveaux d’exécution et au timing. J’ai fait preuve de présence et j’ai mis beaucoup de presssion à l’ensemble des ministres impliqués, en particulier sur le ministre des Infrastructures. Je sais ce qui a été fait pour un suivi régulier des travaux, pour les heures supplémentaires impossibles, pour mettre la pression sur les entreprises et même sur les ouvriers pour qu’on soit à ce niveau”, témoigne le chef de l’État, invitant toutes les parties prenantes à ne pas lâcher prise.

Pourquoi le président a pris les choses en mains

Il faut rappeler que depuis sa participation à la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques de Paris, Bassirou Diomaye Faye a érigé les JOJ en priorité nationale. Tout de suite après, il avait fait convoquer un Conseil interministériel et donné des instructions pour la mise en place d’un Comité placé sous la tutelle du Premier ministre. Faute de résultats probants, il a dû prendre lui-même les choses en mains.

“… Ne voyant pas que les choses évoluent à un rythme qui rassurait, je me suis impliqué personnellement. Parce que comme je le dis depuis le début, dans le cadre de ces jeux où nous disons que c’est l’Afrique qui accueille, mais c’est Dakar qui célèbre, c’est notre honneur et notre dignité en tant que peuple et en tant que nation qui sont engagés”, a rappelé le chef de l’État, insistant sur la nécessité de se surpasser pour que tout se passe dans les règles de l’art.

Avant le Centre équestre et le village olympique de Diamniadio, le président de la République avait inauguré les complexes tour de l’œuf (Piscine olympique) et Iba Mar Diop, tous les deux situés à Dakar. Là également, il reste du travail surtout pour la voilerie et le cadre de vie.

Ce qui reste à faire…

À noter que les jeux olympiques de la jeunesse se déroulent sur différents sites entre Dakar, Diamniadio et Saly. Pour la capitale, outre les complexes Iba Mar et Tour de l’œuf, il y a la Corniche qui sera un centre d’attraction avec le cyclisme et d’autres sports d’engagement. À Diamniadio, il y a, outre le Centre équestre et le village olympique, le Dakar Expo Center, Dakar arena, ainsi que le Stade Abdoulaye Wade. Dans la petite côte, se trouve le Saly Beach West pour les sports de plage.

Pour l’essentiel, la construction des infrastructures est très avancée. Ce technicien rassure : “Pour les sites de compétition, le Sénégal fait le nécessaire. Je n’ai pas de craintes à ce niveau. Moi je pense surtout aux capacités hôtelières pour les visiteurs et accompagnateurs des athlètes. La crainte c’est aussi la mobilisation et l’engagement des communautés. Je pense qu’il y a du travail à faire à ce niveau, surtout pour que les stades soient remplis.”

Dans le même sillage, le président de la République est revenu sur la nécessité de poursuivre les efforts pour être prêt sur tous les plans. “Je demande au Cnos et au Cojoj, relativement à la cérémonie d’ouverture des JOJ et de tous les aspects des jeux sur lesquels nous serons jugés, de faire preuve d’un suivi rigoureux pour qu’on soit en mesure de délivrer sur toute la chaîne de nos engagements, avec le même satisfécit que nous devons être en droit d’attendre de ceux qui vont nous juger”, a-t-il déclaré.

JOJ AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE 1 000 agents mobilisés, 54 sites à aménager Au-delà des bâtiments, les préparatifs c'est aussi au niveau de l'aménagement du cadre de vie. À la direction générale chargée du Cadre de vie, tout le monde est mobilisé pour verdir les différents sites devant abriter les athlètes et visiteurs. Joint au téléphone, le directeur général, Bouna Seck, informe : « On a identifié 54 sites qui seront pris en compte, dans le cadre des jeux, avec des aménagements, des espaces verts, pour donner un autre visage aux sites de compétition et aux localités qui doivent abriter les compétitions. » Selon lui, l'État a recruté des centaines d'agents qui seront déployés dans les différentes zones d'intervention. « Les travaux sont déjà en cours et je crois que nous délivrerons dans les délais pour accueillir les visiteurs dans un cadre agréable. Normalement, nous pensons tout boucler avant le 15 octobre », a-t-il assuré. Selon nos informations, le chef de l'État accorde une importance capitale à ce volet et a donné des instructions fermes dans ce sens. « Notre objectif est d'offrir aux athlètes, aux délégations, aux visiteurs et aux populations un cadre de vie à la hauteur de cet événement historique, tout en inscrivant les actions engagées dans une perspective d'héritage durable pour les villes sénégalaises », a précisé le DG du cadre de vie. Il ressort d'un document présenté par ce service que la Direction générale du cadre de vie intervient principalement sur deux axes : la lutte contre les encombrements et l'embellissement et l'aménagement des espaces stratégiques. Sur le premier axe, il s'agit de libérer les emprises publiques, dégager les abords des sites, faciliter la circulation et améliorer l'accessibilité, la visibilité et l'attractivité des espaces concernés. « Menées en coordination avec les autorités administratives, les collectivités territoriales et les services compétents, elles contribuent à offrir un environnement plus fluide, ordonné et accueillant aux athlètes, délégations, visiteurs et populations », précise le document. En ce qui concerne l'axe 2, la Direction intervient dans les trois pôles olympiques. L'ambition étant de contribuer à l'amélioration de l'image et de l'attractivité des espaces qui accueilleront les compétitions. La direction prévoit aussi d'intervenir dans la sensibilisation et la mobilisation citoyenne pour une réussite des jeux. « La DGCV mène, dans les pôles olympiques de Dakar, Diamniadio et Saly, des actions de sensibilisation visant à promouvoir des comportements responsables et à préserver la propreté et la qualité des espaces publics », note le document qui relève que 1 000 Éco-Gaïndés ont été engagés sur le terrain.

Mor AMAR