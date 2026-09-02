L'attaquant Iliman Ndiaye (26 ans, 2 matchs en Premier League cette saison) passe un cap majeur dans sa carrière ! Comme pressenti, l'attaquant quitte Everton pour rejoindre Manchester City sur ce mercato d'été. Ce mardi, les Citizens ont officiellement annoncé l'arrivée de l'international sénégalais contre un chèque estimé à 76 millions d'euros (bonus compris). De son côté, l'ancien Marseillais s'est engagé jusqu'en juin 2031 en faveur du vice-champion d'Angleterre en titre.

Un défi XXL en perspective pour Ndiaye chez les Skyblues. Le Sénégalais n’a pas caché sa joie de rejoindre les décuples champions d’Angleterre. ‘’C’est facile de décider si vous voulez être à Manchester City ou non. Vous pouvez voir leur histoire récente : vous voulez faire partie de ce projet. Ils m’ont parlé de la direction, de ce que nous pourrions accomplir avec moi dans l’équipe, et j’ai été intéressé dès le début.

Je ne voulais rien d’autre que rejoindre Manchester City.’’ Le joueur de 26 ans se voit déjà embarqué dans ce nouveau défi. ‘’Évidemment, vous voulez faire partie de ce nouveau projet. J’ai vu récemment ce qu’ils ont accompli et je pense que je m’y intégrerai parfaitement. Je suis super excité de commencer. C’est un moment incroyable. J’ai travaillé si dur pour en arriver là et je suis immensément reconnaissant pour cette opportunité.’’ Avant d’ajouter : ‘’J’ai travaillé toute ma vie pour une opportunité comme celle-ci. City est l’un des meilleurs clubs du monde.

Écrire mon propre chapitre dans une histoire aussi belle, c’est la chance de ma vie. Ce n’a pas toujours été facile dans ma carrière, mais j’ai toujours cru que je pouvais jouer dans une équipe qui vise les plus grands trophées, et maintenant j’y suis. J’aime jouer avec le ballon au sol dans une équipe offensive qui cherche à marquer le plus de buts possible. C’est pourquoi je sais que c’est le club parfait.’’