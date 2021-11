L’équipe du Sénégal a survolé la poule H du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Lions ont décroché leur ticket qualificatif, à l’ultime tour de la compétition, grâce à un jeu offensif productif et une défense solide à domicile, parfois timorée à l’extérieur. Famara Diédhiou s’est illustré en tant que meilleur buteur du Sénégal, avec quatre buts.

La poule H du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 a bouclé ses affiches, avec la 6e et dernière journée qui a pris fin ce lundi. Elle avait déjà fini de lever le suspense avec la qualification prématurée de l’équipe du Sénégal dès la 4e journée grâce à sa victoire (1-3) à Windhoek contre la Namibie. Comme pronostiqué à l’issue du tirage au sort, en janvier 2020, les Lions ont tenu leur rang en survolant leur groupe.

Cependant, les hommes d’Aliou Cissé ont manqué l’objectif de réaliser le carton plein. ‘’C’est deux matches très importants pour nous. Tout au début de ces éliminatoires, on avait dit qu’on souhaitait gagner les six matches. Donc, pour nous, rien n’a changé’’, avait déclaré le coach lors de la publication de la dernière liste des joueurs retenus pour les rencontres des 5e et 6e journées contre le Togo et le Congo. Après une série de quatre victoires d’affilée, la bande à Sadio Mané a été stoppée dans son élan par les Eperviers, à Lomé, sur le score d’un but partout. Ils se sont remis de cette déconvenue pour remporter leur dernière sortie devant le public du stade Lat Dior de Thiès (2-0) face au Congo, dimanche dernier. Le Sénégal a donc fini à la tête de la poule H, avec 16 pts (5 victoires et un nul). C’est le Togo qui est arrivé en 2e position du groupe (8 pts). Les Togolais ont terminé en beauté la compétition en allant battre la Namibie à domicile sur le score d’un but à zéro, hier. Les Namibiens, qui ont 5 pts, ont hérité de la 3e place devant les Congolais (4e, 3 pts).

Famara Diédhiou, goleador des Lions

Le Sénégal a montré, durant ce 2e tour des éliminatoires du Mondial Qatar-2022, une efficacité offensive. En six rencontres, les hommes de Cissé ont inscrit 15 buts, soit 2,5 buts par match. C’est la meilleure attaque de la poule H, loin derrière celles de ses adversaires qui ont inscrit chacun cinq réalisations. Dans l’ensemble du 2e tour, le jeu offensif des Lions est le 3e plus efficace, derrière celui de l’Algérie (23 buts en cinq matches) et le Maroc (17 buts en cinq matches).

Famara Diédhiou est le meilleur buteur du Sénégal durant cette phase de poules des qualifications de Qatar-2022, avec quatre réalisations, devant Sadio Mané et Ismaïla Sarr, auteurs de trois réalisations chacun. L’ancien attaquant d’Angers a bien profité de son temps de jeu obtenu pendant le forfait de Boulaye Dia, lors de la double confrontation avec la Namibie, en octobre dernier. L’actuel joueur d’Alanyaspor (Turquie) a inscrit son premier but de la compétition à l’aller au stade Lat Dior (4-1) avant de faire le carton au retour avec un triplé à Windhoek (1-3). Il est à ce jour le 3e meilleur buteur des éliminatoires, derrière l’Algérien Slimani (7 buts) et le Malien Ibrahima Koné (5 buts).

Une défense frileuse à l’extérieur

Si l’équipe d’Aliou Cissé a fait montre de solidité en attaque, elle ne l’a pas tout le temps était en défense. Le Sénégal a encaissé quatre buts en six rencontres. Les hommes de derrière ont été presque intraitables à domicile. Sur trois rencontres au stade Lat Dior, les Lions n’ont concédé qu’un seul but. Les cages sont restées inviolées contre le Togo (2-0, première journée) et le Congo (2-0, sixième journée). Les Sénégalais n’ont pas totalement assuré leur arrière-garde chez leurs adversaires.

Ainsi, la défense sénégalaise a encaissé un but durant leurs trois déplacements (1-3 contre le Congo et la Namibie, 1-1 face au Togo). Sur les quatre buts concédés, les trois le sont en première période. Face aux Diables rouges, les Lions ont ouvert le score par Boulaye Dia (27e) avant de se faire rattraper (1-1) dans les arrêts de jeu de la première période (45e+2). C’est le même scénario qui s’est reproduit contre la Namibie à Windhoek. Après l’ouverture du score par Famara Diédhiou (22e), les Namibiens ont égalisé (1-1) cinq minutes plus tard par Shalulile. Par contre, à Lomé, ce sont les Eperviers qui ont trouvé la faille les premiers, dans les arrêts de jeu avant la pause (45e+1). C’est dans les ultimes instants (90e+3) que Habib Diallo a arraché le nul pour son équipe.

Contrairement au Sénégal, le Mali a réussi le sans-faute en défense. En six matches, la défense malienne a réussi autant de clean sheet.

LOUIS GEORGES DIATTA