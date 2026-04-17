Acteur international de référence des espaces de travail flexibles, Wojo s’installe à Dakar. Le concept est original : permettre à ceux qui veulent un espace de coworking de travailler dans un hôtel 4 étoiles. Une première au Sénégal.

Il y a quelques jours, EnQuête a publié un article sur l'expansion des espaces de coworking à Dakar. Aujourd'hui, un autre vient de s'ouvrir dans la capitale sénégalaise, mais avec des innovations de taille. Il s’agit de Wojo, acteur international de référence des espaces de travail flexibles, déjà présent à Nairobi, Kigali et Abidjan. Cela confirme encore une fois que les modes de travail et de collaboration connaissent une transformation profonde à l'échelle mondiale, et que le Sénégal s'affirme comme un hub privilégié de ces mutations. La particularité de Wojo, c’est qu’il se trouve au sein d’un hôtel, et pas n'importe lequel : il s’agit du Novotel. Le concept est original : travailler dans un hôtel 4 étoiles, pas seulement louer un bureau.

La directrice commerciale-Marketing du groupe Accor, Mme Ndiaye Rose, précise qu'au-delà de l’espace coworking, il y a des bureaux privés et des salles de réunion. Elle indique aussi que le client peut profiter de l'accès à la piscine, à la salle de sport et au restaurant, selon la formule choisie. En outre, dit-elle, ce dernier peut domicilier son entreprise dans cet espace (adresse de bureau). Mme Ndiaye Rose insiste sur le fait que cette offre est une première à Dakar, et que la capitale sénégalaise est la 4ème ville en Afrique à disposer de cela.

‘’L'arrivée de Wojo transforme le Novotel Dakar en un véritable carrefour d'usages au cœur du Plateau. Avec le concept de Workspitality, alliance entre l'exigence des espaces de travail professionnels et le confort et la qualité des services de l'hôtellerie, nous offrons aux entrepreneurs nomades une véritable expérience de travail augmentée’’, déclare le DG du Novotel Dakar, Naoufel Chtara. Pour lui, c’est une réponse concrète à l'agilité que recherchent aujourd'hui les décideurs à Dakar.

Cette implantation est stratégique. ‘’L'intégration de Wojo au sein du Novotel Dakar, actif du portefeuille de Kasada Capital Management, illustre la volonté de ce dernier de transformer ses installations en écosystèmes productifs et connectés. En diversifiant l'offre de services au sein de nos hôtels, nous répondons à une demande croissante de flexibilité immobilière tout en renforçant la compétitivité et l'attractivité économique de la région ouest-africaine. Ce modèle est directement applicable aux promoteurs et propriétaires immobiliers souhaitant eux aussi valoriser leurs actifs’’, a indiqué le directeur coworking de Kasada Capital Management, Khalil Ketari.

En outre, l’on note une philosophie communautaire intégrée. Au-delà de l'aspect fonctionnel, Wojo revendique une approche centrée sur l'humain. Cette vision permet aux entreprises de proposer à leurs collaborateurs un cadre propice à l'innovation, sans les contraintes de la gestion immobilière classique. Quant au programme ALL Meeting & Events, il est conçu pour être un levier de valeur pour les entreprises. ‘’À l'occasion de l'ouverture de Wojo Dakar, les adhérents au coworking bénéficieront de 15 % de réduction valable jusqu'au 30 juin 2026, et les organisateurs d'événements profiteront des avantages du programme de fidélité ALL Meeting & Events du groupe Accor’’, annonce la responsable du développement Wojo, Mme Tevoedjre Prisca.

Ce dispositif, dit-on, leur permettra de doubler leurs points reward (chaque tranche de 2 € soit 1 311,91 FCFA dépensés génère 1 point Reward). Ces avantages sont cumulables et utilisables pour des réservations de salles de réunion ou d'espaces événementiels dans l'ensemble du réseau mondial d'Accor.

‘’Nous touchons tous les professionnels’’, indique Mme Tevoedjre Prisca, faisant référence aux entrepreneurs et freelances qui refusent de travailler seuls chez eux, aux entreprises qui veulent flexibiliser leurs équipes sans perdre en professionnalisme. Il n’y a pas qu’eux. Parmi les cibles figurent les voyageurs d’affaires qui cherchent un vrai espace de travail entre deux rendez-vous, mais aussi les startups qui ont besoin de grandir sans s’enfermer dans un long bail ; les équipes projets qui veulent un lieu neutre, équipé et accessible 24/24.