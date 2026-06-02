Face à la montée des crimes environnementaux, souvent transnationaux et de plus en plus sophistiqués, l’intelligence artificielle apparaît comme un nouvel outil d’appui pour les services de contrôle et de répression. Une étude de Global Initiative souligne toutefois que l’efficacité de cette technologie dépendra moins de sa performance technique que de la qualité des données disponibles et de la capacité des institutions à l’intégrer dans leurs dispositifs.

Face à l’ampleur croissante des crimes environnementaux à travers le monde, l’intelligence artificielle (IA) apparaît de plus en plus comme un outil de soutien stratégique pour les services chargés de la surveillance et de la répression. C’est l’un des principaux enseignements d’une étude publiée par Global Initiative, qui met en avant les perspectives offertes par ces technologies dans la lutte contre les atteintes à l’environnement. Exploitation forestière illégale, extraction minière clandestine, pêche illicite, trafic d’espèces sauvages ou encore circulation de déchets : les infractions environnementales prennent de l’ampleur et gagnent en complexité, souvent à l’échelle transnationale.

Selon l’étude, dans plusieurs zones particulièrement exposées, les forces de l’ordre doivent composer avec des défis majeurs : surveiller de vastes territoires parfois isolés, traiter des informations souvent fragmentaires et affronter des réseaux criminels de plus en plus mobiles et structurés, avec des moyens humains et matériels limités. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle pourrait constituer un levier important. Grâce au traitement rapide de grands volumes de données, à l’identification de schémas récurrents et à une meilleure priorisation des interventions, elle offrirait des capacités accrues pour cibler plus efficacement les opérations de contrôle et de répression. L’étude nuance toutefois cet optimisme technologique. D’après ses auteurs, les obstacles à une utilisation efficace de l’IA relèvent moins des performances techniques que de facteurs structurels.

Autrement dit, la réussite de ces outils dépend avant tout de la qualité des systèmes sur lesquels ils reposent. Les premiers retours d’expérience montrent que l’intelligence artificielle produit des résultats concrets lorsqu’elle est adaptée aux réalités du terrain, intégrée dans les procédures existantes et accompagnée d’une supervision humaine. Elle peut aider à la prise de décision, sans toutefois se substituer à l’analyse humaine. Le rapport insiste sur les limites inhérentes à la technologie : l’IA ne peut, à elle seule, appréhender le contexte local, les subtilités juridiques ou les dimensions opérationnelles qui entourent souvent les décisions des autorités chargées de faire appliquer la loi.

Pour Global Initiative, l’efficacité de l’intelligence artificielle dans la lutte contre la criminalité environnementale repose donc sur plusieurs préalables : renforcer les infrastructures de données, améliorer les capacités institutionnelles, adapter les outils à des problématiques clairement identifiées et mettre en place des mécanismes de gouvernance efficaces. Une approche qui, selon l’étude, conditionnera la capacité de l’IA à devenir un véritable outil d’appui face à des réseaux criminels environnementaux de plus en plus organisés et difficiles à contenir.

CHEIKH THIAM