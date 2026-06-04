Nommé ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage, Ousmane Diané a réagi avec « beaucoup d’honneur, de fierté mais aussi de lucidité » à la confiance placée en lui par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Au lendemain de sa nomination, le désormais ministre de l’Élevage, Ousmane Diané, a dit mesurer pleinement l’ampleur de la mission qui l’attend dans un secteur qu’il juge stratégique pour le développement du Sénégal.

Selon lui, les attentes des populations sont immenses dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques et sociaux. « Les Sénégalais nous attendent au tournant. Nous devons tout faire pour mériter la confiance placée en nous », a-t-il souligné.

Un parcours ancré dans les quartiers populaires de Thiès

Originaire du quartier Air Sénégal, dans la commune de Thiès Est, Ousmane Diané revendique un parcours construit à la fois dans le milieu scolaire, associatif, syndical et politique. Après des études effectuées à l’école primaire Cabassal, au CEM Diamaguène puis au lycée Malick Sy de Thiès, il poursuit son cursus à la faculté de droit avant de réussir le concours d’entrée au Centre de formation judiciaire.

Parallèlement à son parcours académique, Ousmane Diane s’est illustré dans le mouvement associatif en dirigeant durant quinze ans l’ASC Air Sénégal, l’une des structures sportives les plus en vue de Thiès.

Son engagement s’est également exprimé dans le syndicalisme. Ancien secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la justice (SUTJUST), il rappelle avoir mené plusieurs combats pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents du secteur judiciaire. « Nous avons obtenu d’importants acquis syndicaux après de longues batailles menées face à plusieurs ministres de la Justice », a-t-il rappelé.

Un engagement politique affirmé

Sur le plan politique, Ousmane Diané revendique un engagement remontant à ses années estudiantines. Ancien responsable du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL), il dit avoir milité aux côtés d’Idrissa Seck durant la période où ce dernier évoluait au sein du Parti démocratique sénégalais (PDS).

Après une parenthèse consacrée à sa carrière professionnelle dans l’administration judiciaire, il participe à la création du mouvement « And Liggey Thiès », une plateforme citoyenne destinée à porter des alternatives pour la capitale du Rail.

En 2014, Ousmane Diané se présente aux élections locales face aux principaux leaders politiques de Thiès. Élu conseiller municipal, il exercera cette fonction jusqu’en 2022 avant de remporter la mairie de Thiès Est sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi. Depuis son accession à la tête de la commune, il affirme avoir placé son action au service exclusif des populations.

Une vision élargie du secteur de l’élevage

Interrogé sur les défis qui l’attendent, notamment concernant l’organisation de la Tabaski, Ousmane Diané estime que le rôle du ministère de l’Élevage ne saurait être réduit à la seule gestion de l’approvisionnement en moutons. « D’aucuns voudraient limiter les compétences du ministère à la gestion de la Tabaski. Je pense que nous devons dépasser cette vision restrictive », a-t-il déclaré.

Le nouveau ministre entend inscrire son action dans la perspective de la Vision Sénégal 2050 portée par le président Bassirou Diomaye Faye. Pour cela, il annonce une large concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur, des services techniques aux éleveurs, sans oublier les anciens responsables du département. « Nous irons vers tous les acteurs afin de recueillir leurs orientations et leurs conseils pour réussir cette mission », a-t-il assuré.

Ousmane Diane estime également que son expérience de maire de Thiès Est constitue un atout dans ses nouvelles fonctions. La commune abrite notamment le plus grand foirail du Sénégal, un environnement qui lui a permis d’être au contact direct des réalités du monde de l’élevage. « Nous connaissons une partie des difficultés que traversent les éleveurs. Nous allons transformer cette expérience en atout pour trouver des solutions structurantes », a-t-il expliqué.

Le ministre souhaite ainsi rompre avec les approches conjoncturelles et faire du secteur de l’élevage un véritable levier de souveraineté alimentaire, de création de richesse et de développement rural. Pour Ousmane Diané, l’ambition est claire : faire en sorte que l’élevage occupe une place centrale dans les politiques publiques et ne soit plus perçu uniquement à travers les enjeux liés à la fête de la Tabaski.

Ndeye Diallo (Thiès)