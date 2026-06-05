Le nouveau ministère de l’Économie, des Finances et du Plan a officiellement changé de mains, hier, avec la passation de service entre Abdourahmane Sarr et Cheikh Diba. La cérémonie, tenue dans le sillage du remaniement gouvernemental, a été l’occasion pour le ministre sortant de dresser le bilan de son action et d’exposer sa vision économique, tandis que son successeur a fixé les priorités d’un département stratégique appelé à piloter la politique économique du Sénégal.

Le processus d’installation du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s’est poursuivi, hier, avec la cérémonie de passation de service au ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. À cette occasion, Abdourahmane Sarr a officiellement transmis les rênes du département à Cheikh Diba, désormais à la tête d’un ministère unifié regroupant les compétences liées à l’économie, aux finances, au budget et à la planification. La cérémonie a marqué le retour à une architecture institutionnelle que plusieurs observateurs considèrent comme plus cohérente dans la conduite des politiques publiques. Ce ministère unifié est chargé d’assurer une meilleure articulation entre les choix économiques, la mobilisation des ressources, la gestion budgétaire, la planification du développement et la coopération internationale.

Prenant la parole, Abdourahmane Sarr a défendu le bilan de son passage au gouvernement tout en exposant les fondements de sa vision économique. L’ancien ministre a notamment insisté sur ce qu’il appelle le « souverainisme libéral », une doctrine qui, selon lui, concilie souveraineté économique, discipline macroéconomique, intégration régionale et promotion du secteur privé. Pour le ministre sortant, la souveraineté économique ne saurait être synonyme de repli sur soi. Elle doit, au contraire, s’appuyer sur des institutions solides, un environnement favorable à l’investissement et une meilleure insertion du Sénégal dans les espaces économiques régionaux.

Abdourahmane Sarr s’est également félicité du retour à un ministère regroupant l’économie et les finances, estimant que les politiques budgétaires, financières et de planification gagnent en efficacité lorsqu’elles sont conçues dans un cadre institutionnel intégré. Revenant sur son passage à la tête du département, il a cité parmi les principaux chantiers engagés la participation à l’élaboration de la Vision Sénégal 2050, la définition d’une stratégie nationale de développement du secteur privé, la production régulière de rapports macroéconomiques destinés à renforcer la transparence de l’action publique ainsi que plusieurs initiatives visant à mobiliser davantage l’investissement et l’épargne nationale. Tout en rendant hommage aux agents du ministère pour leur engagement, il a souhaité plein succès à la nouvelle équipe gouvernementale.

« Nous n’avons pas droit à l’erreur »

Recevant officiellement les attributs de sa fonction, Cheikh Diba a salué le travail accompli par son prédécesseur et insisté sur les responsabilités qui accompagnent la création de ce nouveau département ministériel. Selon lui, la réunification de l’économie, des finances et de la planification répond à une volonté des autorités de renforcer la cohérence de l’action publique et de mieux coordonner les instruments de pilotage économique. Le nouveau ministre a également rendu hommage aux efforts consentis ces dernières années pour renforcer les partenariats économiques du Sénégal et préserver la crédibilité du pays auprès de ses partenaires techniques et financiers. Entouré de ses ministres délégués, Bassirou Sarr, chargé du Budget, et Allé Nar Diop, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Cheikh Diba a appelé les agents du ministère à poursuivre leur engagement au service de l’État.

« Nous n’avons pas droit à l’erreur », a-t-il déclaré, soulignant que la finalité de toute politique économique doit demeurer l’amélioration des conditions de vie des populations. Le nouveau patron de l’économie sénégalaise a insisté également sur la nécessité de promouvoir la rigueur dans la gestion publique, la reddition des comptes et l’efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Cette passation de service ouvre ainsi une nouvelle phase dans la conduite de la politique économique du Sénégal, dans un contexte marqué par les défis liés à la soutenabilité des finances publiques, à la relance de l’investissement et à l’accélération de la transformation économique du pays.

Fatou BA (STAGIAIRE)