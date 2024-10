Le sentiment de désamour évoqué par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour ne pas reconduire Aliou Cissé à son poste de sélectionneur national n’est pas seulement imputable au coach, selon Kalidou Koulibaly. Le capitaine des Lions pense que les joueurs aussi y ont leur part de responsabilité.

La sélection nationale a entamé, hier, son premier regroupement sans Aliou Cissé. Comme l’on pouvait s’y attendre, le sujet sur la non-reconduction de son contrat a été évoqué lors de l’échange avec la presse, à la fin de la première séance d’entrainement dans l’après-midi de ce lundi. Interrogé sur l’argument du désamour naissant entre l’équipe et les supporters invoqué par la tutelle pour justifier sa décision, le capitaine des Lions s’est montré dubitatif avant de dire ‘’avoir pris acte’’ de la décision de la ministre.

Selon lui, si désamour il y a, ce n’est pas seulement de la faute de Cissé. ‘’Je sais que les Sénégalais ont été déçus par nos derniers matchs à domicile. Mais Aliou Cissé n’est pas le seul fautif. Nous aussi avons notre part de responsabilité. Si les Sénégalais sont énervés, c’est parce qu’ils en demandent un peu plus de notre part. C’est normal qu’ils soient exigeants parce qu’on a un potentiel énorme dans le groupe’’, a assumé Kalidou Koulibaly.

Le défenseur d’Al-Hilal invite les Sénégalais à continuer à soutenir l’équipe et promet de mouiller le maillot pour eux. ‘’Le message que je peux donner aux Sénégalais, c’est d’être toujours derrière nous. Je suis quelqu’un de très positif. Je sais que les Sénégalais sont exigeants avec nous, mais c’est dans l’union sacrée qu’on arrivera à gagner quelque chose. L’équipe nationale est un thermomètre du pays. Quand ça passe bien, ça passe par nous. On a de grandes responsabilités et on va les prendre sur le terrain. On est une grande équipe, de grands joueurs. On n’a pas le droit à l’erreur. On doit faire plaisir au peuple sénégalais. J’espère vraiment qu’ils viendront nombreux au stade’’.

Le capitaine des Lions a confié avoir échangé avec son désormais ex-entraineur. ‘’On a un peu refait le monde. On s’est remémoré les moments passés ensemble durant ces neuf années en sélection. C’est une situation difficile, une décision difficile prise par l’État. Je pense que c’est une décision qui n’était pas aussi facile à prendre. Aliou Cissé l’a prise avec respect et l’a acceptée. Il a fait son travail. Il n’y a pas beaucoup de coaches dans le monde qui ont fait ce qu’il a fait, avec plus de 60 % de victoires. Il faut remettre les choses à leur place. Aliou Cissé a apporté des choses très intéressantes dans cette Tanière : solidité, humilité, amour. Avant, c’est le Sénégal qui allait chercher des joueurs, mais maintenant, ce sont les joueurs qui viennent vers le Sénégal. Il faut le remercier pour ce travail’’.

Mais l’ancien joueur de Naples ne veut pas rester nostalgique et veut aller de l’avant. ‘’Il ne faut pas qu’on vive sur des souvenirs. Il faut viser le futur. On va continuer le travail qu’il a commencé’’.

LOUIS GEORGES DIATTA