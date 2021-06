L’Association des femmes musiciennes du Sénégal (Asfems) va célébrer la Fête de la musique à partir du 21 juin prochain au centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar. D’après une publication de l’Agence de presse sénégalaise, la présidente Fatou Diop Tamba s’est prononcée, hier, lors d’un point de presse. Selon celle-ci, cette fête sera une scène 100 % féminine. "Nous allons organiser un concert à Blaise Senghor pour célébrer la Fête de la musique, mais ce sera un plateau où ne seront conviées que les musiciennes, les femmes artistes de la musique", a-t-elle annoncé.

La présidente explique que cet évènement verra la participation des divas comme Fatou Guéwel, Kiné Lâm et d’autres artistes qui ont déjà confirmé leur participation. Elle a fait savoir que l’association a commencé à Blaise Senghor une série d’ateliers de renforcement de capacités au profit de ses membres et dans les différents métiers de la musique.

Et "les cours de chant et de vocalise seront dispensés par Adolf Coly de l’Orchestre national ; l’atelier de kora sera assuré par Baboulaye Cissoko. Ismaila Cissé assurera les cours pour les clavistes et Baye Demba Guèye ceux pour la percussion", a détaillé Fatou Diop Tamba, par ailleurs choriste du groupe Raam Daan de Waly Ballago Seck. C’est en février 2020 que l’association est née. Elle ambitionne de lutter pour le respect des droits des femmes artistes musiciennes. Elles souffrent de manque de considération et du non-respect de leurs droits, dénoncent-elles.