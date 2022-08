L’édition 3 du festival ‘’Mbao Fëss’’ se déroule jusqu’au 15 août. Cet événement, initié par l’artiste Leuz Diwane G, regroupe des jeunes animés d’un même idéal : la valorisation de la culture en menant diverses activités de vacances, tant sur le plan citoyen, culturel, olympique qu’éducatif. L’édition 2022 se tient sous la houlette de l’ONG LVIA de Thiès, mais également de Saipem et de l’Union européenne, dans le cadre de l’Agenda 2030.

La 3e édition de ‘’Mbao Fëss’’ se poursuit jusqu’au 15 août. Cette présente édition se fait sous la houlette de l’ONG LVIA de Thiès, mais également de Saipem, ainsi que de l’Union européenne, dans le cadre de l’Agenda 2030 des objectifs de développement durable à travers le projet ‘’Quartier circulaire’’. Des activités ludiques, citoyennes, culturelles et sportives sont au cœur du festival. Concerts, reboisement de cocotiers, fresque murale, matchs Beach Soccer, feu de camp à la plage, randonnée pédestre avec excursion dans la forêt classée de Mbao, course de pirogues (régates), tournoi de scrabble, entres autres, sont au menu du programme riche et diversifié. Le projet implique les acteurs de développement, les autorités coutumières et politiques dans le souci de créer un cadre d’échange, de dialogue et d’épanouissement en période de grandes vacances.

En effet, né de l’initiative du rappeur Leuz Diwane G, ‘’Mbao Fëss’’ a pour objectif de participer à la démocratie culturelle, en permettant à différents types de public d’accéder à un événement culturel ouvert à tous et rassemblant divers acteurs. Les initiateurs du festival proposent aux jeunes (tous quartiers confondus) de participer aux différents ateliers prévus. Aux jeunes artistes issus de divers quartiers mbaois, le festival permet de se produire aux côtés d’artistes confirmés de la scène culturelle sénégalaise. ‘’Mbao Fëss’’ entend aussi faire découvrir les différentes branches des cultures urbaines, dont le rap, le graffiti, le slam et le break dance aux habitants de différents quartiers de la banlieue ; offrir une tribune d’expression artistique aux jeunes Mbaois ; aller à la rencontre de divers publics en multipliant les lieux de prestation ; sensibiliser sur les diverses problématiques, notamment environnementales sociales et sociologiques.

Il faut dire que le festival ‘’Mbao Fëss’’ est un événement annuel international organisé par des jeunes de la commune de Mbao, dans l’optique de mettre en valeur la culture léboue. Les Lébous sont une partie de la population du Sénégal d’ethnie wolof établie à Dakar, capitale du Sénégal. L’histoire a démontré qu’ils sont les premiers installés au Cap-Vert et y ont formé une république bien organisée, dénommée la République léboue (Grand Serigne, Jaraaf, Ndeye Ji Rew, Saltigué, Lamaane, etc.). Et Mbao est un village ancestral qui remonte à 1444 et est situé à 22 km de Dakar. Ce village a été créé par Wassour Seck qui choisit le nom de son ascendant ‘’Mbao Seck’’ comme nom du village.

‘’Les membres de cette communauté du Cap-Vert, dit-on, avaient l’habitude de se réunir dans ce village pour statuer sur les questions juridiques et sociales, d’où l’institution du tribunal de ‘Church’ pour trancher les litiges. Church signifiant église en anglais, fait partie des premières institutions de Mbao. Ce nom fut déformé pour donner ‘Thiocc’ qui signifie littéralement ‘droiture–correct’. C’est au niveau précisément du Cap des Biches’’.

Par ailleurs, ‘’toute la communauté se rencontrait à Mbao pour fêter l’abondance de la récolte. Aussi, Mbao était un centre de production de vin de palme brut ‘seung’ qui était un vin à bon prix, d’où le terme ‘Guissou mala Mbao’ qui signifie littéralement ‘je ne vous ai pas vu á Mbao’. Elle était adressée à ceux qui n’avaient pas une bonne récolte ou n’ont pas assisté à l'assemblée de la communauté. Il y avait une forme de justice sous l’arbre à palabres pour toute la communauté léboue’’, a-t-on précisé dans une note.

Ainsi, le concept du festival ‘’Mbao Fëss’’ est de rappeler le sens du terme, dans la mesure où il a été galvaudé par une pluralité d’interprétations, mais aussi de regrouper les jeunes animés d’un même idéal pour valoriser la culture et de mener diverses activités de vacances, tant sur le plan citoyen, culturel, olympique qu’éducatif.

BABACAR SY SEYE