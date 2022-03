Festival films de femmes

La 5e édition du premier festival cinématographique sénégalais consacré aux femmes s’est tenue du 25 février au 5 mars 2022 à Dakar d’abord, et, ensuite, du 7 au 12 mars dans dix villes de régions sur le thème “Femmes, créatrices d’avenir”. Selon une note parvenue à notre rédaction, durant cette période, une soixantaine de films ont été projetés dans 36 lieux ouverts au public (salles de cinéma, centres socio-culturels, plein air), ainsi que dans 24 établissements scolaires.

D’après toujours la même source, des débats très interactifs ont suivi ces projections, animés par les réalisatrices invitées ou par des experts présents. Lors de la cérémonie de clôture tenue le 5 mars 2022, le prix du meilleur long métrage a été décerné à ‘’Zinder’’ de Aïcha Macky du Niger et celui du meilleur court métrage à ‘’La danse des béquilles’’ de Yoro Lidel Niang du Sénégal. Ils ont gagné respectivement deux millions et un million F CFA.

En parallèle, plusieurs autres activités se sont tenues, à savoir une formation à l’écriture et à la réalisation - Kino Linguère - en partenariat avec l’association Esprit Ciné, une table ronde sur la voix des réalisatrices sénégalaises, en collaboration avec Screen Worlds et Soas, université de Londres, deux masterclass autour des métiers de décorateur-accessoiriste et de scripte, une exposition du Fonds privé d’archives Ababacar Samb Makharam (Fonds ASM), qui œuvre à la préservation et la valorisation du patrimoine sénégalais/africain et un hommage à Safi Faye.