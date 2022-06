Après la Fildak et le Salon international du livre, le Festival international de littérature de Dakar (Filid) s’annonce pour cette fois-ci donner l'occasion aux écrivains de s’exprimer sur le thème ‘’Littérature et conflits’’. Cette manifestation, qui se déroulera du 29 juin au 2 juillet 2022, sera également marquée par la remise du Prix international de poésie Annette Mbaye d’Erneville et celle du Prix international de littérature Cheikh Hamidou Kâne.

Alors que la 14e édition de la Biennale de Dakar bat son plein et que le Festival international de jazz de Saint-Louis s’ouvre, la tenue d’un autre événement culturel, et pas des moindres, est annoncée.

En effet, il est annoncé le lancement de la première édition du Festival international de littérature de Dakar qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2022, sous le thème de ‘’Littérature et conflits’’. L’annonce a été faite, hier, par le poète Abdoulaye Fodé Ndione, au cours d’une conférence de presse tenue à Dakar. Avec les bouleversements notés dans différents endroits du monde, cette rencontre sera, pour les écrivains, l’occasion d’apporter leurs contributions pour la résolution de ces conflits, ‘’espérant qu’elles seront prises en compte par les décideurs’’.

Né ‘’de réflexions longuement muries et d’appels d’écrivains nationaux et internationaux pour faire de Dakar un carrefour culturel qui ouvre ses portes et offre des espaces appropriés pour faciliter le brassage et le transfert des valeurs fondamentales de la création’’, le Filid se veut, selon le poète, complémentaire à l’existent, mais spécifiquement réservé aux auteurs, avec la participation de 12 pays francophones.

‘’Il sera un lieu d’échanges et de promotion, afin d’établir des ponts entre les écrivains du monde’’, a détaillé M. Ndione.

Selon lui, ce rassemblement des écrivains, des culturels, des étudiants et des publics de tous les horizons est une nécessité pour maintenir cet avantage et offrir de surcroît une présence dans les lieux dédiés à Dakar tels que l’île de Gorée, le musée des Civilisations noires et le musée Henriette Bathily à la place du Souvenir.

Cet évènement, qui s’inscrit dans un contexte particulièrement marqué par la légitimation de la littérature africaine à travers les productions de qualité des écrivains dans tous les genres dues à une évolution caractérisée par une création littéraire constante dans leurs valeurs identitaires, a des objectifs définit par les initiateurs. Il vise à soutenir davantage la création littéraire en langues africaines, identifier, à travers les sous-thèmes, les obstacles de la création, orienter les jeunes auteurs dans le processus de la création, entre autres.

Ces rencontres de grande envergure seront également des moments de récompense. Deux prix seront respectivement décernés au lauréat du Prix international de poésie Annette Mbaye d’Erneville, qui est exclusivement dédié aux femmes, et celui du Prix international de littérature Cheikh Hamidou Kâne, qui est, quant à lui, ouvert à tous les auteurs. Les deux personnes qui seront désignées par le jury percevront chacune un montant de 1 500 000 F CFA, explique M. Ndione qui souhaite une récompense plus significative pour les prochaines éditions.

ARAME FALL NDAO