La première édition de la Foire solidaire « Éduquer & Entreprendre », placée sous le thème porteur d'espoir « Acheter local, c'est investir dans l'éducation », a été ouverte avant-hier. Selon Ndeye Sagne, PDG de « À l'Africaine Waxwoodin », initiatrice de cette foire, il n'a agi pas seulement de célébrer un événement commercial, mais une vision. Une vision qui unit culture, entrepreneuriat et solidarité, transformant chaque achat en acte d'espoir, chaque échange en opportunité, chaque geste en investissement pour les enfants. Cette initiative, d'après elle, est née d'une conviction profonde : « L'entrepreneuriat n'est pas qu'une affaire de commerce.

C'est un puissant levier de transformation sociale. Et nous voulons le prouver aujourd'hui. À travers cette vente privée solidaire, nous nous sommes fixés un objectif aussi simple que vital : collecter les fonds nécessaires pour offrir 100 kits scolaires complets aux enfants de Soudiane Thièlème, mon village natal, dans la région de Fatick. 100 kits scolaires, ce sont 100 enfants qui pourront commencer l'année avec fierté, 100 cahiers qui se rempliront de rêves, 100 cartables qui porteront l'avenir de tout un village », a-t-elle expliqué. Elle a ajouté : « Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir.