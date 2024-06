En tant que leader technique et cadre de l’équipe nationale, Sadio Mané va beaucoup manquer à ses coéquipiers, lors des deux matchs comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Mais cette absence de l’attaquant d’Al-Nassr, blessé, pourrait, dans une certaine mesure, être profitable à Aliou Cissé et ses joueurs.

Le Sénégal doit livrer ses deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sans son métronome. Sadio Mané a déclaré forfait à cause d’une lésion au niveau des aponévroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral, selon la Fédération sénégalaise de football. ‘’C’est une absence de taille pour le Sénégal, parce que Sadio est le meilleur buteur en activité, mais aussi c’est le leader technique qui donne le ton à chaque fois que l’équipe peine à marquer des buts. Sans Sadio, quand l’équipe est en difficulté, il est difficile d’avoir une créativité pour essayer de marquer un but. Ce sera un petit chamboulement à faire pour le coach lors des deux prochains matchs’’, a rappelé le chargé de la formation au Racing club de Dakar, El Hadj Cissé.

Selon l’intermédiaire de joueurs résident à Brescia, en Italie, Abdoulaye Bar Diouf, Sadio va manquer à ses coéquipiers aussi bien sur la pelouse qu’en dehors et son absence ‘’reste toujours un coup dur pour l’équipe nationale du Sénégal’’. L’apport de Sadio dans le rendement offensif de la sélection nationale est considérable. Depuis son retour de blessure, le 24 mars 2023, après le Mondial-2022, sur 14 matchs qu’il a disputés, le Sénégal a enregistré 10 victoires, trois nuls et une seule défaite (contre l’Algérie en amical, 1-0). Sur les 29 buts marqués par l’équipe durant cette période, Sadio a été impliqué sur plus de la moitié en inscrivant 10 buts et distribuant cinq passes décisives.

Aliou Cissé devra donc faire sans son leader technique face à la RD Congo le 6 juin et la Mauritanie le 9 juin. Même si cette absence est un coup dur pour l’équipe, ce n’est pas une raison de démotivation pour la bande à Kalidou Koulibaly. ‘’L’équipe doit s’adapter et savoir qu’une équipe tourne autour de 26 joueurs. Tous les joueurs qui arrivent en équipe nationale doivent être prêts’’, a indiqué Bar Diouf.

Mais cette situation n’est pas inédite pour les champions d’Afrique 2022. La même année au Qatar, Sadio Mané avait manqué la Coupe du monde 2022. À quelques semaines du coup d’envoi de la compétition, le double Ballon d’Or africain, sociétaire du Bayern Munich à l’époque, sort sur blessure face au Werder Brême, le 8 novembre 2022. Quelques jours après, le coup de massue est tombé : Mané est déclaré forfait en raison d’une blessure au péroné droit.

Une opportunité à saisir

Pourtant, cette absence de Mané pourrait se transformer en une opportunité. Car, a expliqué le coach El Hadj Cissé, ‘’chaque fois que Sadio ne joue pas, l’équipe joue collectivement avec un dispositif simple comme le 4-3-3 qui peut lui permettre d’être beaucoup plus mobile dans le terrain et beaucoup plus solidaire. Avec l’absence de Sadio, ils essayeront de jouer dans les intervalles pour trouver les joueurs de devant qui vont très vite et un attaquant de surface pour marquer le plus vite possible’’.

En plus de gagner sur le plan collectif, ce sera une occasion pour le sélectionneur national de tester ses plans de jeu avec d’autres joueurs aux ‘’profils différents, qui peuvent être complémentaires’’. Pour le coach El Hadj, la non-disponibilité de Sadio, doublé de la non-convocation de Boulaye Dia, pourrait finalement profiter à ‘’un attaquant de surface en mesure de marquer très vite’’.

Ainsi, Chérif Ndiaye pourrait être le grand bénéficiaire de cette situation. À la pointe de l’attaque, a-t-il déclaré, ‘’c’est à Chérif Ndiaye de jouer à ce poste, parce qu’on l’a vu très remuant cette année avec son club l’Étoile Rouge de Belgrade, en phase de poules de la Ligue des champions’’. Il a plaidé en faveur de l’ancien pensionnaire des HLM Grand-Yoff pour son profil. ‘’Son parcours et son profil de joueur qui décroche, joue en équipe, mais surtout capable de se retrouver très vite dans la surface de réparation et marquer des deux pieds et de la tête. Il est également dans l’anticipation. Je trouve qu’il sera beaucoup plus facile pour Aliou de faire jouer Chérif dès l’entame du match’’.

De plus, ce sera le moment pour certains joueurs de s’affirmer et de prendre plus de responsabilités dans le jeu de l’équipe. C’est le cas, surtout en attaque, d’Ismaïla Sarr et d’Iliman Ndiaye qui seront chargés d’animer le jeu offensif. ‘’On joue contre une équipe de la RDC très solide défensivement. Donc, il faut essayer de les déstabiliser avec une course directe d’Ismaïla, qui va courir dans le dos de la défense adverse et une provocation à gauche d’Iliman Ndiaye pour que Chérif puisse retrouver les ballons dans la surface’’.

LOUIS GEORGES DIATTA