En conférence de presse d’avant-match, hier, le sélectionneur national a donné des informations relatives à l’équipe, à quelques heures du match amical contre le Capt-Vert, cet après-midi (19h), au stade Lat-Dior de Thiès. Edouard Mendy pourrait démarrer la partie dans les cages, selon Aliou Cissé.

‘’Sima avait des soucis, sinon tout le monde est présent’’

‘’On essaie de récupérer Sima qui avait des soucis. Sinon, tout le monde est présent pour ce match contre le Cap-Vert. Pour Edouard, on verra aujourd’hui (hier). Mais, comme je le vois, j’ai l’impression qu’il est prêt et motivé. Il y a de fortes chances pour qu’il débute’’.

‘’Nous attendons un match assez difficile’’

‘’La Cap-Vert, c’est une équipe qui a changé d’entraineur. Ils sont en reconstruction. C’est une équipe très disciplinée qu’on a observée. Lors de ces deux derniers matches, ils ont joué avec cinq joueurs derrière. D’habitude, il y en avait quatre, ce qui n’est pas le cas contre le Zimbabwe et contre les olympiques du Brésil. C’est une équipe un peu plus mature, plus confirmée que celle de la Zambie. Nous nous attendons à un match assez difficile. C’est intéressant, parce que c’est un match de préparation.’’

‘’Nous essayerons d’avoir une équipe compétitive’’

‘’C’est vrai que quand vous avez un groupe avec des joueurs de qualité, l’objectif c’est de pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde. Nous essayerons d’avoir une équipe compétitive et d’être dans la continuité de ce que nous avons fait contre la Zambie. Dans l’équipe, s’il doit y avoir des évolutions, on le fera. Mais pour l’instant, nous allons rester dans cette continuité.’’

‘’La progression du football africain passera par de grands stades’’

‘’Depuis six ans que je suis là, vous ne m’avez jamais entendu parler de la pelouse. Pour la pelouse, vous-même vous le voyez. Est-ce qu’il y a besoin que j’en rajoute une couche, créer encore une autre polémique, un autre débat. Cela ne sert à rien du tout, tout le monde le sait. L’état de la pelouse est comme ça, depuis six ans. Nous jouons dans des conditions pareilles que ce soit le stade Léopold Sédar Senghor, on en a parlé aux fédéraux. On en a discuté. Maintenant, face à des pelouses comme ça, c’est à nous de redoubler de concentration. La pelouse n’est pas bonne, mais elle est jouable, croyez moi. En six ans, on a joué dans des pelouses beaucoup plus dégradées. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la pelouse est bonne.

Je suis entièrement d’accord avec Sadio, quand il le dit (‘’l’état de la pelouse est catastrophique’’). C’est à nous de nous adapter, parce qu’on n’a pas le choix. Mais partout en Afrique, nous devons refaire les stades. Il faut améliorer les choses. La progression du football africain passera aussi par de grands stades. J’espère que la Caf arrivera à avoir une politique de réfection des stades. Nous avons de très grands joueurs, que ce soit au Sénégal ou dans d’autres équipes. Ils méritent qu’on les mette dans de bonnes conditions. Pour qu’une nation africaine espère gagner une Coupe du monde, cela commence aussi par avoir de belles infrastructures où nos garçons peuvent vraiment évoluer et s’exprimer pleinement.’’

LOUIS GEORGES DIATTA