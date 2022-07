C’est toujours avec le sourire que la milieu de terrain du Sénégal, Safietou Sagna se présente devant les médias. Sa bonne humeur et sa gentillesse ont certainement été l’une des raisons pour lesquelles elle a le brassard de capitaine des Lionnes.

Agée de 28 ans, Safiétou Sagna est aujourd’hui l’une des joueuses cadres dans la tanière des Lionnes. Elle qui faisait déjà partie du groupe présent à la Can féminine 2012. ‘’C’est un sentiment de satisfaction…J’ai joué longtemps avec la sélection et je fais partie des plus anciennes. Je faisais partie du groupe qui avait qualifié le Sénégal pour la première fois en 2012, donc, c’est une fierté de revenir.’’

Pour cette édition, le Sénégal a déjà réalisé l’essentiel, puisque la sélection est qualifiée pour la première fois de son histoire au deuxième tour de la compétition, mais voudra réaliser plus. ‘’Nous sommes venus avec humilité et pour apprendre. Nous avons une jeune équipe, notre objectif était de passer la phase de groupes mais pourquoi ne pas jouer la Coupe du Monde. On verra ce que l’avenir nous réserve’’, confie-t-elle.

C’est un rêve éveillé que vit Safiétou Sagna dans cette édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine. Elle, qui avait quitté sa région natale pour la capitale du Sénégal et vivre de sa passion, le football. ‘’Au début ce n’était pas facile. Au Sénégal, on dit que le football est pour les hommes, du coup, ce n’était pas facile avec mes parents et tout mon entourage. J’ai quitté ma région pour rejoindre Dakar et jouer au football. Au début, c’était dur, mais là, je suis à Bourges depuis un an, j’ai beaucoup évolué…’’, poursuit-elle.

Effectivement, Safiétou Sagna est passée par plusieurs étapes, avant de partir en Europe. Ses premiers ballons touchés étaient dans la rue, comme tout le monde avant de rejoindre le Casa Sports, Lycée Ameth Fall de Saint Louis et puis Union Sportive des Parcelles Assainies. Depuis un an, elle évolue au club français de Bourges. Malgré les différences entre le football féminin en Afrique et en Europe, Safiétou Sagna a réussi à s’imposer dans son équipe et surtout à s’adapter. L’adaptation est justement l’une de ses qualités premières et elle le dit elle-même : ‘’je joue milieu de terrain, je ne saurai pas détailler mes qualités, mais, c’est vrai que je suis plutôt polyvalente. Je peux jouer partout dans le terrain. Je pense aussi avoir des qualités humaines qui ont fait qu’on m’a choisie comme capitaine de la sélection.’’

Safiétou Sagna tout comme ses coéquipières, ou ses petites sœurs comme elle les appelle, ont déjà marqué les esprits dans cette édition de la Can féminine. La certitude est qu’elles voudront faire plus ou comme le précise Safiétou : ‘’pourquoi pas ramener la Coupe à la maison ?’’

AVEC CAFONLINE