L’équipe A du Sénégal a battu ce mardi à Amiens (France) le Bénin, un but à zéro lors d’un match amical préparatoire aux prochaines journées de qualification, en juin, qui verront les Lions affronter la Mauritanie et la Rd Congo qui ont fait toutes deux de bonnes prestations lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a aligné un onze de départ totalement différent de celui qui avait démarré le match amical face au Gabon, vendredi dernier. La pépite Amara Diouf est entrée en jeu à la 85ème minute à la place de Sadio Mané buteur : tout un symbole. Les Lions ont ouvert le score sur penalty après le fauchage de Habib Diallo en pleine surface par le gardien Béninois qui venait de repousser un tir de Sadio Mané.

C’est donc une équipe totalement remaniée qui a débuté la rencontre face au Bénin au stade de la Licorne. « L’équipe sera fortement remaniée », avait prévenu Aliou Cissé dès lundi en conférence de presse. Il a joint l’acte à la parole en mettant sur la touche tous les titulaires contre le Gabon.

Mory Diaw – Abdoulaye Seck, Mikayil Faye, Seydou Sano, Ismaïla Sarr, Pathé Ciss, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng et Nicolas Jackson ont tous suivi le début de la rencontre depuis les bancs de touche. Aliou Cissé a fait appel aux cadres de l’équipe pour ce dernier de préparation avant les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre la RD Congo et la Mauritanie en juin prochain.

Dans les buts, Seny Dieng, le gardien de Middlesborough (Angleterre) a remplacé Mory Diaw. Les Lions ont évolué d’entrée avec une défense à quatre avec Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Formose Mendy et Ismail Jakobs. Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy et Habib Diarra ont animé le milieu de terrain. Le Strasbourgeois Habib Diarra a étrenné lui aussi sa première titularisation. En attaque, c’est le trident Habib Diallo, Boulaye Dia, Sadio Mané qui est allée à l’assaut du camp des Guépards. Sans grand succès. Pour tout dire, jamais au cours de la rencontre, les Lions n’ont eu de temps forts attestés. Le score nul et vierge à la pause reflétait bien la prestation des deux équipes. Si la possession a été sénégalaise, les Guépards n’ont été inquiétés que par à-coups.